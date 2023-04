A- A+

MMA Com disputa por cinturão e dois brasileiros nas lutas principais; saiba onde assistir o UFC 287 "Poatan" Pereira x Israel Adesanya fazem revanche valendo título do peso médio

Neste sábado (8), valendo o cinturão do Peso Médio, Alex "Poatan" Pereira e Israel Adesanya se encontrarão frente a frente pela quarta vez no mundo da luta - segunda vez no octógono -, pelo embate principal do UFC 287, em Miami, Flórida, nos Estados Unidos. Também na mesma noite, Gilbert Durinho enfrenta o dono da casa, Jorge Masvidal na luta co-principal do evento. As lutas do card principal serão transmitidas pelo UFC Fight Pass.

- Valendo cinturão dos médios e freguesia -

Em mais um capítulo de uma das maiores rivalidades atuais do mundo das lutas, Alex Poatan e Israel Adesanya já se enfrentaram três vezes, duas vezes pelo Kickboxing e uma vez no MMA. O que as lutas têm em comum são os resultados. Poatan venceu duas por nocaute e uma por decisão unânime dos juízes. Mesmo assim, o nigeriano consegue se credenciar para uma revanche, pois, ao desenrolar das lutas sempre se mostra competitivo e por vezes esteve claramente vencendo o cofronto.

No último encontro entre os rivais, no UFC 281, em novembro passado, Adesanya tinha a posse do cinturão da categoira até 89kg e se vencesse, não restaria mais desafiantes à altura na categoria. Contudo, com um nocaute no último round, depois de estar perdendo nas papeletas dos juízes, Poatan trouxe novamente lembranças ruins para o nigeriano, que estava invicto até então na categoria.

- Promessa de espetáculo -

Dois dos lutadores mais empolgantes dos Meio-Médios e ex-postulantes ao título da categoria, o brasileiro Gilbert Burns e o americano Jorge Masvidal fazem duelo que dificilmente chegará até o último minuto de luta. Apaixonados pelo nocaute, apesar de Durinho ter iniciado no Jiu-Jitsu, os atletas são conhecidos pela busca incessante pela definição rápida.

Vindo de três derrotas seguidas, Masvidal deu a entender nos materiais pré-luta do UFC que em caso de nova derrota, desistiria da carreira no MMA e iria se dedicar aos seus outros empreendimentos. Já Durinho vislumbra uma nova oportunidade de lutar pelo cinturão, caso vença neste sábado. O brasileiro vai para sua segunda luta no ano. Em janeiro, venceu Neil Magny por via de finalização.

