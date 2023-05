A- A+

COPA DO NORDESTE Com distribuição de apitos, torcedores do Sport lotam arquibancadas da Ilha horas antes da final Partida começa às 21h, mas movimentação nos arredores do estádio já era intensa no início da noite

A torcida do Sport promete muito barulho durante a partida final da Copa do Nordeste, contra o Ceará. Horas antes do início da partida, que começa às 21h, apitos de plástico foram colocados no chão, logo após a entrada do setor das sociais da Ilha do Retiro. A maior parte da torcida que passa, pega o acessório e segue para a arquibancada.

Apitos de plástico foram colocados no chão, logo após a entrada do setor das sociais da Ilha do Retiro. Torcedores do Sport pegam o acessório e seguem para a arquibancada. pic.twitter.com/I2GOYU0y2a — FolhaPE Esportes (@FolhaPEesportes) May 3, 2023

Nos arredores da Ilha, o pré-jogo é marcado por uma movimentação intensa da torcida Rubro-Negra. Por volta das 19h, a delegação do Leão chegou ao estádio e foi recepcionada pela torcida, que fez uma festa com sinalizadores.

TEMPO REAL | Delegação Sport já está na Ilha do Retiro. Ônibus com os Rubro-Negros foi recepcionado com festa pela torcida. https://t.co/YTrqqLYHto — FolhaPE Esportes (@FolhaPEesportes) May 3, 2023

Confiante na vitória diante do Ceará, na final da Copa do Nordeste, o Sport distribuiu saquinhos de confetes pela área das cadeiras do estádio. Embalagens estão grudadas nos “braços” dos assentos das arquibancadas sociais.



A partida começa às 21h. Para conquistar o torneio regional pela quarta vez, o Leão precisa reverter o resultado negativo do primeiro jogo da final; na ocasião, o Ceará venceu por 2x1. Um triunfo por mais de dois gols de diferença dá o título ao Sport; já uma vitória simples (por um gol de diferença) leva a decisão para os pênaltis. Os cearenses, com vantagem, jogam pelo empate.



