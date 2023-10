A- A+

Jogos Pan-Americanos Com dobradinha na barra fixa, Arthur Nory e Bernardo Actos conquistam ouro e prata no Pan Com as medalhas da dupla, o País somou 14 em um mesmo dia, sendo um recorde do País até o momento na competição

Um ouro e uma prata para Arthur Nory nesta quarta (25), nos Jogos Pan-Americanos de Santiago 2023. O brasileiro venceu a prova da barra fixa, fazendo a dobradinha com Bernardo Actos, que ficou no segundo lugar. Já no salto masculino, Nory ficou no segundo lugar mais alto do pódio.

Antes, vale salientar, Rebeca Andrade foi ouro e Flávia Saraiva ficou com a prata na trave feminina. Saraiva também ocupou o segundo lugar mais alto do pódio na prova do solo feminino.

Veja também

Futebol Atleta do sub-17 do Náutico, sobrinho-neto de Ariano Suassuna recebe proposta do Cruzeiro