Futebol Com Dodô e Paulo Sérgio, Náutico tenta reeditar sucesso de Jean Carlos e Kieza Nova dupla de 9 e 10 vem embalada no Pernambucano. Vinícius, peça presente nos dois trios, é a ligação entre passado e presente

Um camisa 10 armador, bom na bola parada e que tem no histórico golaço contra o Santa Cruz. Um camisa 9 goleador, que chama a responsabilidade em clássicos e com um gosto especial por provocar adversários. Se fosse em 2021, o torcedor do Náutico diria que a dupla citada é Jean Carlos e Kieza. Mas, em 2026, a descrição também encaixa na parceria entre Dodô e Paulo Sérgio.

Dodô chegou ao Náutico nesta temporada, após passagem pelo Vila Nova. Habilidoso, o atleta rapidamente se consolidou na equipe titular, com três gols em sete jogos. Duas das bolas na rede foram em clássicos que terminaram em goleada por 4x0 contra Sport e Santa Cruz, nos Aflitos e Arena de Pernambuco, respectivamente.

Remanescente de 2024, Paulo Sérgio já tem histórico de goleador pelo Náutico. Há dois anos, foi o artilheiro da Série C. Nesta temporada, também ocupa o topo de gols no Pernambucano, com sete bolas na rede em sete partidas.

Em clássicos, Paulo Sérgio marcou gols nos dois duelos diante do Santa Cruz, nas semifinais, e na partida da primeira fase contra o Sport.

Ao todo, Paulo Sérgio tem 31 gols em 57 jogos com a camisa do Náutico. Com a marca atual, o camisa 9 já fez do Timbu o clube em que mais balançou as redes na carreira. Anteriormente, a melhor marca do artilheiro era de 25 bolas na rede em 75 partidas pelo Operário-PR.

Comparações

O último camisa 10 campeão pelo Náutico foi Jean Carlos. No clube, o meia foi campeão da Série C 2019 e bicampeão pernambucano, em 2021 e 2022. Foram 151 partidas pelo Timbu, com 36 gols marcados.

Já Kieza colecionou diversas passagens pelo Náutico. Em 2011, esteve no elenco que conseguiu o acesso à Série A, sendo o artilheiro da Série B, com 21 gols. Também disputou a elite nacional pelo Timbu em 2012.

O retorno ao Náutico foi em 2020. Ao lado de Jean, conquistou o bicampeonato estadual em 2021 e 2022 - no primeiro, foi artilheiro e marcou o gol de pênalti que decretou o título em cima do Sport, nos Aflitos. Pelo Alvirrubro, o jogador soma 67 gols em 153 jogos.

A ponte entre as duplas do passado e do presente é o atacante Vinícius, campeão em 2021 pelo clube e que pode repetir a dose em 2026. Por maior que sejam as semelhanças entre os antigos e novos companheiros, o capitão alvirribro preferiu não fazer comparações.

"Dodô é um jogador, Jean é outro. Assim como Kieza e Paulo são pessoas diferentes. Estilos de jogo diferentes. Talvez eu seja a única coincidência. O melhor (trio) é sempre o que ganha, não é? Não tem como comparar porque eu joguei nos dois times", disse.

