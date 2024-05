A- A+

Sport Com dois a menos, Sport leva virada do Avaí no final e perde segunda consecutiva na Série B Rubro-negro vencia partida até os 47 do segundo tempo

Ficou no quase. Em jogo emocionante, o Sport conheceu sua segunda derrota nesta Série B. Neste sábado (18), na Arena de Pernambuco, o Rubro-negro perdeu de virada para o Avaí por 2 a 1, levando dois gols nos acréscimos da partida. Com o resultado, o Leão agora é o terceiro da classificação e pode ver o Santos abrir três pontos de diferença na liderança este domingo (19).

O Sport começou os trabalhos logo cedo. Aos cinco minutos, em cobrança de falta, Alan Ruiz abriu o placar com uma pancada no meio do gol. O meia contou com ajuda do goleiro César, que acabou indo mal na bola e não conseguiu evitar o gol.

Após o gol, o que se viu foi uma partida com poucas chances para ambos os lados. Somente aos 20, a segunda finalização do jogo. Giovani arriscou de fora da área para o Avaí, mas a bola passou à esquerda do gol defendido por Caíque França.

Aos 32, o cenário começou a ficar dramático para o Sport. O autor do primeiro gol gol, Alan Ruiz, foi expulso após disputar a bola de cabeça e acabar deixando o braço no zagueiro Tiago, do Avaí. O meia tinha acabado de receber um amarelo em um lance anterior, antes de um escanteio, o que culminou na expulsão do argentino.

Com um a mais, era esperado que o Avaí tomasse as rédeas do jogo. Contudo, a primeira chance após a expulsão foi do Sport. Em contra-ataque, aos 37 minutos, Romarinho conduziu a bola até a entrada da área e tocou para Domínguez, na direita. O uruguaio viu Gustavo Coutinho livre na esquerda e tocou para o atacante, que finalizou fraco nas mãos do goleiro.

Na volta para o segundo tempo, um Avaí melhor. Em cinco minutos, duas oportunidades. Aos dois, em jogada pelo lado esquerdo da defesa do Sport, Poveda finalizou forte para fora.

Aos quatro, em cruzamento pela esquerda, um bate e rebate na área. A bola sobrou para Poveda novamente, que finalizou no peito de Caíque França, fazendo grande defesa.

Soso então acionou Zé Roberto e Barletta aos 10 da segunda etapa. O ponta respondeu pouco tempo depois com um cruzamento para Romarinho, que dominou de cabeça e finalizou de bicicleta nas mãos do goleiro.

Porém aos 18 minutos, mais outro drama para o Sport. Zé Roberto é expulso de forma direta após chegar dividindo forte com o zagueiro Roberto, do Avaí. A partir dali, o Sport teria que ser valente para segurar os Catarinenses até o final da partida.

E o Leão conseguiu segurar por muito tempo. A primeira chance clara após a segunda expulsão só veio aos 42. Poveda recebeu a bola na entrada da área e finalizou na trave para assustar os Rubro-negros. Porém, aos 47, o Avaí chegou ao empate. Em cruzamento de Marcos Vinícius na direita, Garcez subiu de cabeça e empatou a partida para os catarinenses.

Diante das circunstâncias, o empate ainda era bom para o Sport. Porém, a virada veio no penúltimo minuto. Aos 51, Jean Lucas chutou de fora da área e a bola entrou no cantinho do gol de Caíque França. 2 a 1 e o fim do que poderia ser una vitória épica para o Leão.

Ficha técnica

Sport 1

Caíque França; Pedro Lima, Rafael Thyere, Luciano Castán e Felipinho; Felipe (Fábio Matheus), Fabricio Domínguez (Fabinho), Alan Ruiz e Lucas Lima (Barletta); Romarinho (Titi Ortíz) e Gustavo Coutinho (Zé Roberto). Técnico: Mariano Soso.

Avaí 2

César; Marcos Vinícius, Gustavo Vilar (Ademilson), Tiago (Roberto) e Mário Sérgio; Ronaldo Henrique (Pedrinho), Willian Maranhão (João Paulo), Pedro Castro e Giovanni (Jean Lucas); Garcez Poveda. Técnico: Gilmar Dal Pozzo.

Local: Arena de Pernambuco (São Lourenço da Mata/PE)

Árbitro: Alex Gomes Stefano (RJ)

Assistentes: Luiz Cláudio Regazone e Daniel de Oliveira Alves Pereira (ambos do RJ)

VAR: Philip Georg Bennett (RJ)

Gols: Alan Ruíz aos 3 do 1T (S), Garcez aos 47 do 2T e Jean Lucas aos 51 do 2T (A)

Cartões amarelos: Alan Ruiz, Zé Roberto (S), Tiago, Ronaldo Henrique e Garcez (A)

Cartões vermelhos: Alan Ruiz e Zé Roberto (S)



Veja também

SÉRIE C Mesmo com duas derrotas consecutivas, Mazola afasta discurso de falta de confiança no elenco