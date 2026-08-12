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Sport Com dois acessos na carreira, Juan Alano mira repetir sucesso no Sport Nas duas vezes anteriores que disputou a Série B, meia subiu de divisão com Inter e Coritiba

Apresentado de forma oficial pelo Sport na tarde desta quarta-feira (12), o meia-atacante Juan Alano chegou com um tom otimista ao clube pernambucano. O novo camisa 8 da Ilha do Retiro espera conquistar um novo acesso na carreira, tal como nas duas ocasiões anteriores em que disputou a Série B do Campeonato Brasileiro por Internacional e Coritiba, respectivamente.

Em 2017, ainda nas primeiras oportunidades como profissional, o jogador subiu de divisão com o Internacional. Dois anos depois, emprestado pelo Colorado, conseguiu o feito atuando pelo Coritiba. Nesta temporada, estava disputando a competição pelo Ceará, mas vinha sendo pouco utilizado.

"A gente sabe que o Sport no cenário nacional é uma grande camisa, um grande clube, e fazer parte deste projeto é importante para minha carreira. Eu acredito muito no meu trabalho, sei quem sou e sei como posso ajudar", iniciou.

"Na minha carreira, joguei duas Séries B e consegui dois acessos. Então, espero ter esse terceiro. Aqui, com essa camisa, você vem com essa responsabilidade e você também vem com o sonhar e pensar grande", prosseguiu o jogador.

Juan Alano desembarca no Sport com a missão de ajudar o clube na retomada dentro da Série B. Ele encontra o Leão na 10ª colocação, com 32 pontos. A estreia do jogador pode acontecer nesta sexta-feira (14), diante do Londrina, às 20h30, na Ilha do Retiro.

Pensando degrau a degrau, o meia mira primeiramente a entrada do clube no G-6, mas acredita que o elenco tem totais condições de fechar a competição com uma vaga no G-2.

"Primeiro, é passo a passo. Não dá para pular o degrau, é subir um por um. O primeiro degrau, é pensar que está a um popnto do G-6. É ter essa consciência e lá na frente sonhar com o G-2, por quê não? Por que o Sport não pode ser campeão? O sonho é sempre chegar para ser campeão. Claro que existem dificuldades no caminho, mas temos que pensar grande, sonhar grande. É isso que quero aqui dentro", enfatizou.

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