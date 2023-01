A- A+

Futebol Internacional Com dois brasileiros, Fifa divulga os 14 finalistas ao prêmio The Best; confira lista Neymar e Vinícius Júnior são os representantes do Brasil na lista; Alisson e Ederson aparecem entre os goleiros

A Fifa anunciou, nesta quinta-feira (12), os candidatos ao prêmio The Best, de melhor jogador do mundo. São 14 nomes que integram a lista dos finalistas divulgada pela entidade que comanda o futebol internacional. Entre eles, dois brasileiros: Neymar, do PSG, e Vinícius Júnior, do Real Madrid. A cerimônia está marcada para o dia 27 de fevereiro e será realizada em Paris.

Diferente de outros anos, a premiação este ano analisa um período maior dos feitos dos jogadores. Além da temporada 2021/22, a primeira parte da temporada 2022/23 também será considerado pelos votantes. Isso porque, a Fifa deciciu incluir a Copa do Mundo como critério. O francês Karim Benzema, campeão da Champions com o Real Madrid, e eleito Bola de Ouro, além do argentina Lionel Messi, campeão do Mundial do Catar com a Argentina, são os principais favoritos ao prêmio.

Esta é a sétima edição do prêmio com o nome atual. O português Cristiano Ronaldo e o polonês Robert Lewandowski são os maiores vencedores, com dois cada. Modric e Messi também já foram contemplados.

Entre os goleiros, dois brasileiros estão na lista dos cinco finalistas: Alisson, do Liverpool, e Ederson, do Manchester City. Eles concorrem com Courtois, do Real Madrid, Martínez, do Aston Villa e campeão do mundo com a Argentina, além de Bono, que brilhou na Copa pelo Marrocos e defende o Sevilla.

Veja os finalistas ao prêmio The Best:

Julián Álvarez (Argentina e Manchester City)

Bellingham (Inglaterra e Borussia Dortmund)

Benzema (França e Real Madrid)

De Bruyne (Bélgica e Manchester City)

Haaland (Noruega e Manchester City)

Hakimi (Marrocos e PSG)

Vinicius Junior (Brasil e Real Madrid)

Lewandowski (Polônia e Barcelona)

Mané (Senegal e Bayern de Munique)

Mbappé (França e PSG)

Messi (Argentina e PSG)

Modric (Croácia e Real Madrid)

Neymar (Brasil e PSG)

Salah (Egito e Liverpool)

Concorrentes ao prêmio de melhor goleiro do mundo:

Alisson (Brasil e Liverpool)

Ederson (Brasil e Manchester City)

Courtois (Bélgica e Real Madrid)

Emiliano Martínez (Argentina e Aston Villa)

Bono (Marrocos e Sevilla)

Concorrentes ao prêmio de melhor treinador do mundo:

Carlo Ancelotti (Real Madrid)

Didier Deschamps (França)

Pep Guardiola (Manchester City)

Walid Regragui (Marrocos)

Lionel Scaloni (Argentina)

