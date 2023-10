A- A+

Futebol Internacional Com dois de CR7, Portugal atropela Bósnia nas Eliminatórias da Euro Aos 38 anos, craque português já atingiu a marca de 40 gols em 2023

Já classificado para a Eurocopa de 2024, Portugal goleou a Bósnia por 5x0 nesta segunda-feira (16), pela oitava rodada das Eliminatórias para o torneio continental, com dois gols do astro Cristiano Ronaldo.

A seleção portuguesa, que garantiu a vaga na Euro na última sexta-feira, ao vencer a Eslováquia por 3x2, conseguiu sobre a Bósnia a sua oitava vitória em oito jogos no Grupo J das Eliminatórias, com um impressionante retrospecto de 32 gols marcados e apenas dois sofridos.

O atacante Cristiano Ronaldo, de 38 anos, balançou as redes duas vezes para ampliar seu recorde de maior artilheiro de uma seleção masculina na história (127 gols).

O volante do Manchester United Bruno Fernandes e os jogadores do Barcelona João Cancelo e João Félix selaram a goleada antes do intervalo.

