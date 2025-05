A- A+

Futebol Com dois de Galhardo, Santa vence América/RN e toma liderança do Grupo A3 da Série D Tricolor venceu por 2x1, nesta sexta-feira (09), no Arruda

O Santa Cruz é o novo líder do Grupo A3 da Série D. Nesta sexta-feira (09), no Estádio do Arruda, o Tricolor venceu o América/RN pelo placar de 2x1, destaque para os dois gols do atacante Thiago Galhardo, que já é o artilheiro da equipe na competição.





Os primeiros 20 minutos foram marcados pelo equilíbrio dentro de campo. Seja pelos bons sistemas defensivos ou por erros de passes, as equipes não conseguiam criar oportunidade.

Até que aos 21 minutos, o Santa teve um contra-ataque a seu favor. Geovany puxou a ofensiva pelo lado esquerdo e arriscou de fora da área. A bola quicou antes de chegar ao goleiro Renan Bragança e o arqueiro bateu roupa, bem posicionado, Thiago Galhardo não perdoou o vacilo e mandou para as redes.

A primeira oportunidade mais concreta da equipe potiguar surgiu apenas aos 27 minutos. Israel errou um passe na saída de jogo, a bola sobrou limpa para o ponta Henrique, mas o jogador mandou sobre o gol.

Ponto forte do América de Natal, as bolas paradas eram grande preocupação na partida. Aos 32, Souza colocou a bola com efeito na cobrança de escanteio, o zagueiro Heitor subiu sozinho, mas não conseguiu direcionar e a bola foi para fora.

Passado o susto, o Santa continuou buscando implementar seu jogo. Até que aos 39 minutos, o Tricolor passou por uma longa troca de passes, contemplando oito atletas, até Gabriel Galhardo achar o irmão Thiago, esse tabelou com William Jr e recebeu de volta na entrada da área. Com categoria, o camisa 9 bateu rasteiro e ampliou o placar.

Antes das equipes irem aos vestiários, o América teve uma oportunidade aos 45. Após jogada pelo corredor direito, o cruzamento na área chegou ao outro lado para o lateral Rennan Siqueira, que entrou de frente, mas se complicou com a bola e perdeu grande chance.

Na volta do intervalo, o América retornou com mudanças. E não demorou muito para notar a diferença. Aos nove minutos, Alexandre Aruá, um dos que entraram, fez bonita jogada pela direita e cruzou, Salatiel desviou no primeiro pau e ela sobrou para Souza, que mandou entre o goleiro e a trave, descontando para a equipe potiguar.

A resposta do Santa veio aos 18 minutos. William Jr, Geovany e Thiaguinho puxaram uma contraofensiva, o camisa 17 tricolor invadiu a área e finalizou na rede pelo lado de fora.

A cada momento o duelo se mostrou mais aberto. Primeiro, Aruá perdeu uma boa oportunidade. Em seguida, Israel tentou uma letra na pequena área mas acabou furando e desperdiçando o terceiro gol.

Aos 31 minutos, um lance raro no confronto. Thiaguinho puxou um contra-ataque para o Mecão e encontrou Souza na entrada da área. Dessa vez, o capitão potiguar bateu fraco no centro do gol.

O América detectou o lugar e tentou novamente. Aos 36, novamente Thiaguinho disparou pela esquerda, dessa vez o camisa 10 finalizou, mas parou em Felipe Alves, que mandou para escanteio.

O time de Natal seguiu em cima. Em dois escanteios seguidos, a defensiva tricolor afastou no último momento.



Nos acréscimos, um lance que levou o coração do tricolor até a boca. Felipe Alves catou borboleta em um cruzamento e a bola sobrou para Aruá, contudo, o camisa 15 não teve ângulo para mandar a bola para dentro.



Porém, não teve tempo para mais nada. O Santa Cruz segurou o resultado e venceu pelo placar de 2x1. Agora somando dez pontos, o Tricolor do Arruda é o único time invicto na sua chave. Conhecendo a primeira derrota, o América vem logo em seguida com sete pontos.

Ficha Técnica

Santa Cruz 2

Felipe Alves; Israel, Eurico, Matheus Vinícius e Rodrigues (Vini Hora); Wagner Balotelli, Gabriel Galhardo (Pedro Favela) e William Jr (João Pedro); Thiaguinho (Yuri Ferraz), Geovany Soares (Jonatas Paulista) e Thiago Galhardo. Técnico: Marcelo Cabo.

América/RN 1

Renan Bragança; Ricardo Luz, Heitor, Guilherme Paraíba e Rennan Siqueira; Ferreira (Robson), Souza e Dudu (Antônio Villa); Henrique (Alexandre Aruá), Davi Gabriel (Thiaguinho) e Salatiel (Thailor). Técnico: Moacir Júnior.

Local: Estádio do Arruda (Recife/Pernambuco)

Árbitro: Leo Simao Holanda (CE)

Assistentes: Ricardo Jorge Nunes e Karla Renata Cavalcanti (ambos PE)

Gols: Thiago Galhardo aos 21 e 39 do 1T (S) Souza aos 9 do 2T (A)

Cartões amarelos: Thiaguinho, Israel, Ryan, Wagner Balotelli (S) Ricardo Luz, Alexandre Aruá, Guilherme Paraíba, Thiaguinho (A)

Público 26.122

Renda R$ 555.690,00



