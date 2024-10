A- A+

LIGA DOS CAMPEÕES Com dois de Haaland, City atropela Sparta Praga na Champions A boa vitória é um alívio para o time inglês, que foi para o jogo com desfalques relevantes

O Manchester City não deu chances ao Sparta Praga e atropelou o time tcheco por 5 a 0 nesta quarta-feira (23), no Etihad Stadium, pela terceira rodada da Liga dos Campeões.

O destaque foi mais uma vez o atacante norueguês Erling Haaland, autor de dois gols na partida, mas quem abriu o placar foi o inglês Phil Foden, logo aos três minutos do primeiro tempo.

O Sparta conseguiu se segurar até o intervalo e foi para os vestiários perdendo pela contagem mínima, mas não resistiu à pressão na segunda etapa.

Haaland ampliou para os 'Citizens' (58') minutos antes de John Stones marcar o terceiro (64'). Pouco depois, o artilheiro norueguês repetiu a dose (68') e, na reta final, o português Matheus Nunes fechou a goleada cobrando pênalti (88').

A boa vitória é um alívio para o time inglês, que foi para o jogo com desfalques relevantes, em especial as ausências de Kevin De Bruyne, Jack Grealish e Jeremy Doku.

O Manchester City encerra a terceira rodada da fase de liga da Champions na terceira posição com 7 pontos, atrás de Aston Villa e Liverpool, as únicas equipes com 100% de aproveitamento até aqui.

Por sua vez, o Sparta Praga fica em 21º na tabela com 4 pontos. Nas duas primeiras rodadas, o time venceu o RB Salzburg (3 a 0) e empatou com o Stuttgart (1 a 1).



