Premier League Com dois de Martinelli, Arsenal goleia Everton e abre cinco pontos de vantagem sobre City Equipe londrina fica mais próxima do título que não vem desde 2004

O Arsenal, líder da Premier League, voltou a ter uma vantagem de cinco pontos em relação ao seu principal concorrente, o Manchester City, depois de vencer nesta quarta-feira o Everton por 4x0, em jogo adiado referente à 7ª rodada do campeonato inglês.

Com este resultado, os 'Gunners' chegam aos 60 pontos, contra 55 dos 'Citizens', enquanto o Manchester United (3º) soma 49, embora tenha disputado um jogo a menos.

O Arsenal, que continua aguentando a pressão dos seus perseguidores na luta pelo título, demorou a entrar no jogo, mas assim que o fez, a cinco minutos do intervalo, partiu firme rumo à vitória.

Bukayo Saka abriu o placar com um chute no ângulo de dentro da área após um belo passe do ucraniano Oleksandr Zinchenko (40) e Gabriel Martinelli aumentou, aproveitando a pressão de Saka sobre a defesa do Everton (45+1).

O chute colocado do atacante brasileiro foi anulado num primeiro momento por impedimento, mas o VAR confirmou a posição correta de Martinelli ao receber a bola.

O Everton (18º), que por mais um ano flerta com o rebaixamento, chegou ao intervalo com dois gols sofridos após ter dominado bem os 'Gunners' nos primeiros 40 minutos.

Os 'Toffees' não se recuperaram do golpe e numa segunda etapa bastante confortável para os donos da casa, Odegaard (71') e novamente Martinelli (80') completaram a goleada com dois chutes de dentro da área após receberem cruzamentos da ponta.

