Campeonato Italiano Com dois expulsos, Roma segura empate com Fiorentina no Italiano Lukaku foi um dos jogadores que levou cartão vermelho

A Roma, apesar de terminar a partida com dois jogadores a menos, segurou o empate em 1 a 1 com a Fiorentina neste domingo (10) e se manteve na quarta posição do Campeonato Italiano, ficando à frente do Bologna (5º) no critério de saldo de gols.

Um gol logo aos cinco minutos de jogo do atacante belga Romelu Lukaku colocou os 'giallorossi' na frente, mas no segundo tempo a expulsão do meia Nicola Nicola Zalewski (64') por receber o segundo cartão amarelo, seguida dois minutos pelo empate de cabeça de Luca Martinez Quarta (66'), mudaram o panorama do jogo.

Na reta final do duelo, a Roma ainda ficou com nove jogadores, depois que Lukaku também foi expulso por uma entrada dura sobre Christian Kouamé (87').

Em superioridade numérica, a Fiorentina partiu para o ataque em busca da vitória nos minutos finais, mas as tentativas do brasileiro Arthur (89') e de Alfred Duncan (90'+2) não movimentaram o placar.

Mais cedo, o Bologna venceu a Salernitana (20ª) fora de casa por 2 a 1, graças aos dois gols do atacante holandês Joshua Zirkzee.

Com a vitória, o time do técnico ítalo-brasileiro Thiago Motta chegou a 25 pontos e ocupou provisoriamente a quarta posição, que dá vaga para a Liga dos Campeões da Europa, mas caiu para quinto após o empate da Roma por ter pior saldo de gols (+6 contra +11).

Com 38 pontos, a Inter de Milão continua na liderança, após golear a Udinese por 4 a 0 no sábado. A vice-líder é a Juventus (36 pontos), que na sexta-feira bateu o Napoli por 1 a 0, no jogo que abriu a 15ª rodada.

O terceiro é o Milan (29 pontos), derrotado pela Atalanta no sábado por 3 a 2.

-- Jogos da 15ª rodada do Campeonato Italiano e classificação:

- Sexta-feira:

Juventus - Napoli 1 - 0

- Sábado:

Hellas Verona - Lazio 1 - 1

Atalanta - Milan 3 - 2

Inter - Udinese 4 - 0

- Domingo:

Frosinone - Torino 0 - 0

Monza - Genoa 1 - 0

Salernitana - Bologna 1 - 2

Roma - Fiorentina 1 - 1

- Segunda-feira:

(14h30) Empoli - Lecce

(16h45) Cagliari - Sassuolo

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Inter 38 15 12 2 1 37 7 30

2. Juventus 36 15 11 3 1 23 9 14

3. Milan 29 15 9 2 4 26 18 8

4. Roma 25 15 7 4 4 28 17 11

5. Bologna 25 15 6 7 2 18 12 6

6. Napoli 24 15 7 3 5 26 18 8

7. Fiorentina 24 15 7 3 5 24 18 6

8. Atalanta 23 15 7 2 6 24 18 6

9. Monza 21 15 5 6 4 16 14 2

10. Lazio 21 15 6 3 6 16 16 0

11. Torino 20 15 5 5 5 13 16 -3

12. Frosinone 19 15 5 4 6 20 24 -4

13. Lecce 16 14 3 7 4 16 19 -3

14. Sassuolo 15 14 4 3 7 21 26 -5

15. Genoa 15 15 4 3 8 15 20 -5

16. Udinese 12 15 1 9 5 12 25 -13

17. Empoli 11 14 3 2 9 9 26 -17

18. Hellas Verona 11 15 2 5 8 13 22 -9

19. Cagliari 10 14 2 4 8 13 26 -13

20. Salernitana 8 15 1 5 9 11 30 -19

