Com dois gols contra Bolívia, Neymar ultrapassa Pelé como maior artilheiro da Seleção

O atacante Neymar superou Pelé nesta sexta-feira (8) como maior artilheiro da história da Seleção Brasileira. Um gol bastava para o camisa 10 ultrapassar o Rei do Futebol. No entanto, o astro do Al Hilal marcou duas vezes perante a Bolívia, em atuação de gala da equipe dirigida por Fernando Diniz, na goleada por 5x1, no Mangueirão, pela primeira rodada das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026.

Antes de começar o jogo, Neymar estava empatado com Pelé com 77 gols. Ainda no início da partida, podia ter ultrapassado a marca histórica, mas desperdiçou cobrança de pênalti, parando no goleiro Viscarra.

No segundo tempo, contudo, aproveitou assistências de Rodrygo e Raphinha, para balançar as redes duas vezes, e abrir dois de vantagem para o ídolo mundial. No primeiro gol, chegou a celebrar dando socos no ar, marca registrada de Pelé.

Com seus gols Neymar 79 gols em 125 jogos, contra os 77 gols marcados pelo 'Rei' em 92 jogos disputados entre 1957 e 1971.

