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Futebol

Com dois gols em dois jogos, Victor Andrade vira "arma secreta" do Náutico no segundo tempo

Atacante saiu do banco de reservas para garantir a vitória por 1x0 diante do Athletic e o empate em 1x1 com o Botafogo-SP

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Victor Andrade, atacante do NáuticoVictor Andrade, atacante do Náutico - Foto: Maik Ribeiro /CNC

Os últimos quatro pontos do Náutico na Série B do Campeonato Brasileiro 2026 tiveram participação direta de um jogador que saiu do banco de reservas. Na vitória por 1x0 diante do Athletic, na Arena Sicredi, e no empate em 1x1 com o Botafogo-SP, na Arena Nicnet, o atacante Victor Andrade foi o autor dos gols que ajudaram o Timbu a diminuir a pressão após duas derrotas consecutivas.

“Sem dúvida, foi um gol muito importante (contra o Botafogo-SP) e um resultado muito bom fora de casa contra uma grande equipe. Conseguir um ponto aqui é muito importante e a gente tem que valorizar muito”, afirmou o atacante, em entrevista ao canal Goat.

Mesmo com boas exibições sempre que é acionado no decorrer do jogos, Victor segue como opção no banco, entrando normalmente na vaga de Vinícius. Contra o Botafogo-SP, porém, ele foi acionado no lugar de Júnior Todinho.

"Quando a gente fica fora (do time titular), isso é um pouco mais fácil de sentir o jogo, ver onde tem os espaços. A gente procura ficar sempre ali, gritando para ajudar os companheiros. E, quando entrar em campo, ir nesses lugares que estão com a facilidade de fazer o gol", declarou.

 

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