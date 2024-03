Com dois jogos, Champions fecha oitavas de final nesta quarta (13); saiba os confrontos e onde ver

A- A+

A Liga dos Campeões finaliza nesta quarta (13) os jogos de volta das oitavas de final. Com confrontos em aberto, o Atlético de Madrid recebe a Inter de Milão, no estádio Metropolitano, e o Borussia Dortmund encara o PSV, no Signal Iduna Park. Ambos os jogos acontecem às 17h.



Atlético de Madrid x Inter de Milão



Após perder o primeiro jogo por 1x0, em Milão, o Atlético de Madrid entra em campo precisando de uma vitória por pelo menos dois gols de diferença se quiser passar de fase. Já a Inter, atual vice-campeã da Champions, precisa apenas de um empate para avançar de fase.

Os Colchoneros enfrentam momento irregular na temporada, tendo vencido apenas um dos últimos cinco jogos. O Atlético enxerga em Griezmann e em Morata, vice-artilheiros da Champions com cinco gols cada, a esperança de conseguir superar a Inter.

Por outro lado, os italianos não perdem desde dezembro do ano passado, quando foi eliminado pelo Bologna, pelas oitavas de final da Copa da Itália. De lá para cá, a Inter vem de uma sequência de 15 jogos de invencibilidade, tendo ganho 14 deles.

Onde assistir: Max (Streaming).

Borussia Dortmund x PSV

Depois do empate em 1x1 no primeiro jogo, na Holanda, uma vitória simples pode garantir a classificação tanto para o Borussia Dortmund quanto para o PSV.



O Borussia Dortmund vem de duas vitórias seguidas, contra Union Berlin e Werder Bremen, no Campeonato Alemão. Os resultados, além de motivar o time para o confronto desta quarta (13), também contribuíram na luta ponto a ponto com o Leipzig para garantir classificação na próxima Champions.

Por outro lado, o PSV, que faz excelente temporada - líder do Campeonato Holandês com 10 pontos de diferença para o segundo colocado -, tenta repetir as boas atuações agora na competição europeia, para surpreender o adversário fora de casa.

Onde assistir: TNT (TV fechada) e MAX (Streaming).

