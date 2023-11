A- A+

Futebol Com dois jogos envolvendo o Náutico, operação contra manipulação de resultados chega à terceira fase Partidas do Timbu contra Sampaio Corrêa e Criciúma, ambas pela Série B 2022, estão sob investigação do Ministério Público de Goiás

Dois duelos do Náutico estão entre os jogos sob investigação da “Operação Penalidade Máxima”, do Ministério Público de Goiás (MP-GO), que apura denúncias de esquema de manipulação de resultados no futebol brasileiro. A terceira fase da operação ocorreu nesta terça (28), com dez mandados de busca e apreensão em oito cidades: Goiânia (GO), Bataguassu (MS), Campina Grande (PB), Nilópolis (RJ), Santana do Parnaíba (SP), São Paulo (SP), Volta Redonda (RJ) e Votuporanga (SP). Não foram efetuadas prisões.

As partidas que envolvem o Náutico foram contra Sampaio Corrêa, nos Aflitos, e Criciúma, no Heriberto Hulse. Ambas pela Série B do Campeonato Brasileiro de 2022, com o Timbu perdendo por 2x1 para os maranhenses e 3x1 para os catarinenses.

Além desses jogos do torneio nacional, a “Operação Penalidade Máxima” também investiga o confronto vencido por 2x1 pelo Avaí diante do Flamengo, no Maracanã, na Série A do ano passado. Os demais embates foram realizados em 2023, válidos pelos estaduais de Goiás (Goiânia 2x1 Aparecidense e Goiás 2x0 Goiânia) e Paraíba (Nacional 2 x 1 Auto Esporte e Sousa 4 x 0 Auto Esporte).

Os mandados foram expedidos pelo juízo da 2ª Vara Estadual dos Feitos Relativos a Delitos Praticados por Organização Criminosa e Lavagem ou Ocultação de Bens Direitos e Valores. A ação é um desdobramento das duas fases anteriores das operações, deflagradas em fevereiro e abril deste ano.

Ao todo, 32 pessoas foram acusadas de integrar organização criminosa e praticar corrupção em âmbito desportivo. Diversos jogadores foram punidos por conta de se comprometerem a receber cartões, cometer pênaltis ou favorecerem de alguma forma apostadores que investiam dinheiro nas partidas em sites de apostas esportivas. Em troca, os atletas recebiam uma compensação financeira.

Em Pernambuco, o zagueiro Paulo Miranda, ex-Náutico, foi desligado do clube neste ano após ser denunciado na Operação, em jogos que participou pelo Juventude. O atleta pegou gancho de 720 dias. Já o lateral-esquerdo Igor Carius, ex-Sport, foi penalizado com suspensão de 360 dias, devido denúncia de participação em esquema de apostas quando jogava pelo Cuiabá.

