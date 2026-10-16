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Náutico Com dois jogos seguidos fora de casa, Náutico vê risco de queda aumentar na Série B Probabilidade aumentou após o Timbu perder duas partidas consecutiva nos Aflitos

As duas derrotas consecutivas dentro de casa na Série B do Brasileiro fizeram as chances de queda do Náutico aumentar nesta reta final de competição. Faltam apenas cinco jogos para o término do campeonato.

De acordo com o departamento de matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), atualmente as chances do Timbu cair para a Série C são de 6,2%. Uma probabilidade que não deixa o torcedor desesperado, mas consideravelmente maior em relação àquela depois do fim da 31ª rodada.

Após ficar no empate, em 1x1, com o Fortaleza fora de casa, o Alvirrubro tinha apenas 0,1% de risco de queda, segundo a UFMG. Agora, no entanto, a porcentagem aumentou devido aos reveses em casa para Novorizontino e Vila Nova, respectivamente.

Outro fator que fez a possibilidade de descenso do Náutico aumentar foi o Avaí ter triunfado nas duas últimas rodadas. Os catarinenses abrem a zona da degola. Com isso, a distância dos pernambucanos para o Z-4, que era de 12 pontos, caiu para seis pontos.

Agora, enquanto o Náutico tem dois jogos seguidos fora do Recife, contra Goiás e Juventude, pelas 34ª e 35ª rodadas, respectivamente, o Avaí tem dois compromissos na Ressacada. O Leão da Ilha recebe Athletic-MG e Botafogo-SP. Na 36ª rodada, os clubes se enfrentam nos Aflitos.

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