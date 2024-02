A- A+

Copa do Mundo Com dois pernambucanos na lista, Seleção Brasileira de Beach Soccer é convocada para Copa do Mundo Competição acontece entre os dias 15 e 25 de fevereiro, em Dubai, nos Emirados Árabes

Mirando a disputa da Copa do Mundo de Beach Soccer, que será realizada a partir do dia 15 de fevereiro, nos Emirados Árabes, a seleção brasileira foi convocada, nesta quinta-feira (01), pelo treinador Marco Otávio. Entre os 12 atletas que representarão o Brasil na competição, estão os pernambucanos Filipe Silva e Matheus Teleco.

A principal competição de seleções do futebol de areia acontece de dois em dois anos. Principal vencedor dos mundiais com 14 títulos (1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2002, 2003, 2004, 2006, 2007, 2008, 2009 e 2017) - os cinco últimos desde que a competição tem a chancela da FIFA -, o Brasil caiu nas quartas de finais nas duas últimas edições - 2019 e 2021.

Nesta edição de 2024, a Seleção está alocada no Grupo D, ao lado de Omã, Portugal e México. O primeiro duelo será no dia 16, contra Omã. Depois, a equipe brasileira enfrentará Portugal no dia 18, encerrando sua participação na fase de grupos no dia 20, diante dos mexicanos.

Confira os convocados:

GOLEIROS

Bobô (Sampaio Corrêa-MA)

Teleco (Vasco da Gama-RJ)

FIXOS

Brendo (Anchieta-ES)

Bruno Xavier (Anchieta-ES)

Catarino (Catanha BS-ITÁLIA)

ALAS

Datinha (Sampaio Corrêa-MA)

Filipe Silva (Lokomotiv-RÚSSIA)

Mauricinho (Vasco da Gama - RJ)

Zé Lucas (ABC/Galinhos - RN)

PIVÔS

Alisson (ABC/Galinhos-RN)

Edson Hulk (Sampaio Corrêa-MA)

Rodrigo (Flamengo-RJ)

