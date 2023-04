Com dois times brasileiros, fase de grupos da Libertadores inicia nesta terça (3)

A- A+

Com sete clubes brasileiros entre os 32 participantes, a Copa Libertadores da América 2023 dá seu pontapé na fase de grupos na noite desta terça-feira (4). Cinco jogos movimentam o primeiro dia de competição. Entre eles, dois envolvendo equipes do Brasil. Primeiro time a entrar em campo, o Athletico-PR visita o Alianza Lima/PER, às 19h. Na sequência, às 21h, é a vez do Internacional estrear longe de casa. Na Colômbia, o Colorado encara o Independiente Medellín.

Atual vice-campeão da Libertadores, o Athletico segue em busca do seu primeiro título. Além de bater na trave há seis meses contra o Flamengo, o Furacão já havia amargado o segundo lugar em 2005. Na ocasião, acabou sendo derrotado pelo São Paulo. Agora, presente no Grupo G, que ainda conta com Atlético-MG e Libertad/PAR, espera dar o primeiro passo na edição 2023 com vitória no estádio Alejandro Villanueva.

O confronto em solo peruano ocorre com o clube paranaense em meio a uma maratona de compromissos em abril. Invicto na temporada, além do torneio continental, o time comandado por Paulo Turra tem partidas marcadas por outras três competições diferentes - Campeonato Paranaense, Copa do Brasil e Brasileirão.

Passada a frustração por ficar de fora da final do Campeonato Gaúcho, o Internacional teve pouco mais de uma semana para se preparar para a estreia na Libertadores, após ser ausência no ano passado. Para o embate diante do 11º colocado do Campeonato Colombiano, o técnico Mano Menezes relacionou 22 atletas. Entre as ausências, estão o lateral-esquerdo Renê, com uma lesão muscular na coxa direita, e Alemão, que cumprirá suspensão ainda por causa da expulsão pela Sul-Americana 2022.

Dono de dois títulos (2006 e 2010), o Inter está no Grupo B do torneio. Além do Independiente Medellín, completam a chave Nacional/URU e Metropolitanos/VEN.

Favoritos estreiam quarta

Donos dos últimos quatro títulos da Libertadores, Flamengo e Palmeiras estreiam na competição nesta quarta-feira (5). Ambos, na altitude. Enquanto o clube carioca visita o Aucas/EQU, às 19h, o Verdão entra em campo às 21h30 para medir forças com o Bolívar/BOL. No mesmo dia e horário dos paulistas, o Fluminense, também fora de casa, encara o Sporting Cristal/PER.

Único brasileiro a estrear em casa, o Atlético-MG recece o Libertad, na quinta, às 19h. De forma simultânea, o Corinthians vai ao Uruguai, onde enfrenta o Liverpool.

