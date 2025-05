A- A+

FUTEBOL Com domínio da Série A e surpresas, Copa do Brasil define os classificados às oitavas de final Próxima fase da competição nacional será realizada em julho e agosto

Com o fim da terceira fase na noite desta quinta-feira, 16 times seguem vivos na briga pelo título da Copa do Brasil. Sorteio, ainda sem data marcada pela CBF, vai definir os confrontos das oitavas de final. Os jogos serão realizados nas semanas dos dias 30 de julho (ida) e 6 de agosto (volta).

Dos times que avançaram na competição nacional, 12 são da Série A (Atlético-MG, Bahia, Botafogo, Bragantino, Corinthians, Cruzeiro, Flamengo, Fluminense, Internacional, Palmeiras, São Paulo e Vasco); dois da Série B (Athletico e CRB); e mais dois da Série C (Retrô-PE e CSA).





Apesar do amplo domínio dos times que estão na elite do futebol nacional, a terceira fase da Copa do Brasil aprontou com as eliminações de Grêmio, Fortaleza e Santos. Gaúchos e paulistas caíram para os alagoanos CSA e CRB, respectivamente, enquanto os cearenses foram batidos pelo Retrô.

As finais da Copa do Brasil estão marcadas para os dias 2 e 9 de novembro, segundo a tabela da CBF. O Flamengo é o atual campeão após derrotar o Atlético-MG na decisão de 2024. O Cruzeiro, com seis títulos, é o maior vencedor do torneio.

