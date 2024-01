A- A+

Futebol Com dores musculares, Matheus Melo e Thiaguinho serão reavaliados no Santa Atletas foram destaques na vitória do Tricolor por 2x0 diante do Maguary, pelo Campeonato Pernambucano

Dois dos destaques do Santa Cruz na vitória por 2x0 diante do Maguary, na última quinta (11), no Arruda, pelo Campeonato Pernambucano, deixaram o gramado mais cedo por conta de dores musculares. O meia Matheus Melo e o atacante Thiaguinho, esse último um dos autores dos gols da partida, serão reavaliados pelo departamento médico para saber a gravidade do problema.

“O mais importante é se alimentar bem, dormir, descansar e depois ser reavaliado pelo departamento médico do clube. Sabemos que é natural do processo. Tivemos que colocar alguns jogadores que, em condições normais, não colocaríamos. Gostaríamos de trabalhar mais, ter mais tempo, mas tivemos que montar uma equipe em pouco mais de 20 dias, tentando dar uma estrutura tática. Fico na torcida para que não seja algo grave, tendo todos à disposição para a próxima partida”, afirmou o técnico do clube, Itamar Schulle.



O Santa Cruz volta a campo na próxima quarta (17), também no Arruda, contra o Flamengo de Arcoverde, pelo Campeonato Pernambucano.

Veja também

Futebol Náutico encara Flamengo de Arcoverde, nos Aflitos, pelo Campeonato Pernambucano