Futebol Com dores na coxa, Ian Rodriguez desfalca o Santa; Daniel Pereira é dúvida Jogadores saíram machucados do jogo passado, contra o Petrolina, no Paulo Coelho, pelo Campeonato Pernambucano

Além da frustração com o empate em 0x0 com o Petrolina, no Paulo Coelho, pelo Campeonato Pernambucano 2023, o Santa Cruz ganhou uma preocupação a mais para o jogo contra o Salgueiro, sábado (4), no Cornélio de Barros, pelo Estadual. Dos dois atletas que saíram machucados do confronto anterior, um já está vetado e outro é dúvida para o duelo.

“Ian teve um estiramento na musculatura posterior da coxa. Hoje ele retornará ao Recife para fazer exame. Está fora do próximo jogo”, afirmou o médico João Paulo Lafayette sobre a situação do lateral-esquerdo.

Outro que também saiu por dores na coxa foi o volante Daniel Pereira. O atleta, contudo, ainda não está descartado para o duelo diante do Carcará. “Ele teve apenas uma mialgia na posterior da coxa, mais leve, e segue com o elenco. É dúvida para a partida de sábado”, apontou.

Sem Ian, Jadson pode pintar entre os titulares. No meio, caso Daniel não tenha condições de jogo, Anderson Ceará pode ser acionado.

