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Futebol Com dores na coxa, Raphinha e Wesley são cortados da seleção brasileira Até o momento, Carlo Ancelotti não convocou substitutos para o jogo contra a Croácia

A seleção brasileira terá mais dois desfalques para o amistoso contra a Croácia, na próxima terça-feira. O atacante Raphinha e o lateral-direito Wesley foram desconvocados, nesta sexta-feira, pelo técnico Carlo Ancelotti após sentirem dores na região posterior da coxa direita durante o confronto contra a França.

Raphinha foi substituído no intervalo e deu lugar ao Luiz Henrique — um dos destaques da partida —, e Wesley deixou o campo no meio do segundo tempo, substituído por Ibañez, que atuou improvisado na lateral-direita.

Ainda nesta sexta-feira, os atletas realizaram exames de imagem que confirmaram lesões musculares. Desta forma, Raphinha e Wesley foram liberados para seguirem os tratamentos no Barcelona e na Roma, respectivamente.

Até o momento, não foram convocados substitutos. Raphinha e Wesley se juntam ao zagueiro Gabriel Magalhães, o lateral-esquerdo Alex Sandro, do Flamengo, e o goleiro Alisson, do Liverpool, que já haviam sido cortados.

Após a derrota para a França, ontem, por 2 a 1, a seleção brasileira enfrentará a Croácia na próxima terça-feira, às 21h (de Brasília), em Orlando, nos Estados Unidos. Depois do confronto contra os franceses, Ancelotti convocou o zagueiro Vitor Reis, que atua pelo Girona, da Espanha, para reforçar o setor defensivo.

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