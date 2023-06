Com dores no joelho, Bia Haddad desiste do WTA de Birmingham

A- A+

Semifinalista de Rolang Garros, a brasileira Beatriz Haddad Maia não vai conseguir disputar o WTA de Birmingham, na Inglaterra, na próxima semana. A décima colocada no ranking mundial sofreu uma lesão no torneio de Notthingham, quando perdeu para a ucraniana Daria Snigur, e foi diagnosticada com um edema no joelho.

Bia Haddad, então, optou por se recuperar da forte dor sofrida no joelho, já que não pretende agravar ainda mais o problema na região. Por conta disso, a brasileira, campeã no ano passado ao vencer a chinesa Zhang Shuai, não vai conseguir defender o título do WTA de Birmingham.

Se a recuperação for rápida, Bia Haddad estará em ação no WTA de Eastbourne, entre os dias 26 de junho e 1° de julho. Caso contrário, ela volta somente no torneio de Wimbledon, o terceiro Grand Slam da temporada, que será realizado a partir do dia 3 de julho, em Londres, na Inglaterra.

"Infelizmente no começo da partida da semana passada em Nottingham eu escorreguei e senti uma dor forte na parte de trás do joelho que limitou a minha movimentação. Fiz uma ressonância que apontou um edema na região. Tirei dois dias offs de quadra, fizemos fisioterapia intensivamente, tentei retornar gradualmente a quadra hoje, mas a dor persiste e pensando em Wimbledon a melhor decisão é cuidar do corpo essa semana e tentar estar pronta pronta para competir em Eastbourne e bem preparada para Wimbledon", disse Bia Haddad Maia, por meio de sua assessoria de imprensa.

Com a ausência na competição de Birmingham, Bia Haddad tem sua posição no top 10 ameaçada pela russa Veronika Kudermetova, finalista no WTA 250 de 's-Hertogenbosch. Se Kudermetova for campeã neste domingo, ganha o lugar de Bia no top 10.

