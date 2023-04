Com dores no joelho, Vagner é dúvida para jogo contra o Cruzeiro

A- A+

O Náutico pode ter um desfalque importante para a partida contra o Cruzeiro, quinta (13), nos Aflitos, pelo duelo de ida da primeira fase da Copa do Brasil. Com dores no joelho direito, o goleiro Vagner não participou do treinamento desta segunda (10) e passou a ser dúvida. A informação é do portal GloboEsporte.com.



Antes de acertar com o Náutico, Vagner teve um problema no mesmo joelho, rompendo o ligamento cruzado anterior durante o período em que estava na Chapecoense. O atleta também teve uma lesão de menisco. As contusões fizeram com que o atleta de 33 anos ficasse quase três anos parado.



Nesta temporada, Vagner disputou 22 jogos pelo Náutico. Contestado no início da temporada, o atleta foi recuperando a confiança com boas exibições. No jogo passado, porém, o goleiro falhou no empate em 1x1 do Timbu com o Salgueiro, nas quartas de final do Campeonato Pernambucano. Nas penalidades, ele desperdiçou uma das cobranças decisivas, vendo a equipe ser eliminada na competição.





Caso não tenha condições de jogo, Vagner será substituído pelo jovem Cássio, vindo da base do América/MG. Pelo Náutico, o atleta tem apenas uma partida, na vitória por 1x0 diante do Petrolina, nos Aflitos, na rodada final da primeira fase do Estadual.



Em compensação, o meia Gabriel Santiago e o atacante Kayon, desfalques nos jogos passados por conta de lesões musculares, voltaram aos trabalhos e podem ficar à disposição em breve do técnico Dado Cavalcanti.

