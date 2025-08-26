A- A+

Futebol Com dores no tornozelo, Lucas Lima preocupa Sport para jogo contra o Vasco Meia deixou o jogo contra o Palmeiras, no Allianz Parque, após sofrer uma torção e será avaliado pelo departamento médico do clube

O Sport pode ter um desfalque importante na partida do próximo domingo (31), na Ilha do Retiro, contra o Vasco, pela Série A do Campeonato Brasileiro. O meia Lucas Lima sofreu uma torção no tornozelo esquerdo contra o Palmeiras, no Allianz Parque, na rodada passada. O departamento médico do Leão vai avaliar o atleta para saber a gravidade do problema.

“O atleta torceu o tornozelo na jogada e isso nos preocupa principalmente por ser no campo sintético, em que esse tipo de situação pode ser mais forte do que a imagem mostra. Vamos ter tranquilidade porque o atleta já iniciou o tratamento e com certeza fará o máximo para estar na melhor condição e nos ajudar na próxima partida”, contou o técnico Daniel Paulista.

Lucas foi substituído aos 37 minutos do segundo tempo, saindo para a entrada de Romarinho. Do banco, viu o restante do confronto, vencido por 3x0 pelo Palmeiras. Resultado que manteve o Leão com os mesmos 10 pontos, na lanterna do Brasileirão. O Vasco, próximo adversário na competição, é o primeiro time fora da zona de rebaixamento, com 19.

Na temporada, Lucas Lima tem dois gols em 32 jogos pelo Sport. O único gol na Série A 2025 foi no empate em 2x2 com o São Paulo, na Ilha do Retiro. A outra foi na vitória por 3x2 perante o Retrô, no jogo de ida da final do Campeonato Pernambucano, na Arena de Pernambuco.





Quem também saiu machucado do confronto foi o goleiro Gabriel, após um choque com um jogador do Palmeiras. O atleta rubro-negro teve um sangramento no nariz e foi substituído por Caíque França.

Vale lembrar que o Sport segue sem contar com o lateral-direito Hereda, que está em recuperação de processo cirúrgico para correção de lesão no púbis, além de não ter à disposição o lateral-esquerdo Igor Cariús, fora por conta de lesão na panturrilha, e o meia Sérgio Oliveira, em tratamento de uma lesão ligamentar no tornozelo esquerdo.

Em compensação, o Sport terá o retorno do atacante Derik, que cumpriu suspensão automática diante do Palmeiras e deve ocupar a vaga de Pablo, formando o ataque com Matheusinho e Léo Pereira.

Atencio

O Sport negocia a saída do meia Atencio. O atleta, que anotou três gols em 18 jogos, não conseguiu engatar uma sequência como titular na equipe e pode seguir para um clube dos Emirados Árabes Unidos.

A última vez que Atencio esteve em campo foi no 0x0 diante do Bahia, na Ilha do Retiro. Perante São Paulo e Grêmio, esteve no grupo, mas não foi acionado. Diante do Palmeiras, não foi relacionado.

