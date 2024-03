Com Dorival, seleção abre o leque para novatos e jovens, e Endrick é símbolo de nova filosofia

A- A+

Era um amistoso, contra uma Inglaterra desfalcada, mas o desempenho da seleção brasileira na estreia de Dorival Júnior abriu de vez o leque para novatos e jovens. Endrick, que marcou o gol da vitória, simboliza bem a nova filosofia de trabalho.

O treinador deixou claro que não terá melindre em convocar e em colocar para jogar tanto os garotos como os atletas que aparecerem como surpresas nas convocações. O atacante do Palmeiras, que já esteve na lista de Fernando Diniz, estava entre os 26 nomes desde o início.

Houve conversas entre Dorival Júnior e o então gerente do Palmeiras, Cícero Souza, antes do profissional ser contratado pela CBF. A comissão técnica de Abel Ferreira também referendou a ida do jogador com informações sobre a parte física de Endrick, que desde o ano passado já havia iniciado adaptação ao profissional para melhorar seu desempenho e leitura de jogo.

A pergunta sobre se o atacante de 17 anos pode ser titular na terça-feira contra a Espanha será respondida por Dorival. Mas o técnico sabe que o jovem já tem parâmetros para estar na equipe. E quer renovar o grupo justamente com quem tem potencial para estar nele em 2026, na Copa do Mundo.

— Mostrarmos que temos um contexto um pouco maior dos que podem estar vestindo a camisa da Seleção. Confio muito nos garotos, espero ainda muito mais da equipe, mas tenho certeza que nos dá uma mostra do que fazer para frente —afirmou o treinador, que desmistifica a hierarquia e começa a formar novo grupo sem depender de medalhões.



Medalhões em xeque

Pela frente, o desafio será o de abrir mão de nomes outrora com lugar cativo para novas experiências. Cortes de veteranos como Casemiro, lesionado, propiciaram um frescor na seleção para introduzir as novas diretrizes sem tanta resistência, como a que sofreu Fernando Diniz sem seu pouco tempo à frente da seleção.

O preparo de Dorival para o primeiro jogo passou por deixar os jogadores confortáveis em suas funções, enaltecendo a oportunidade em vestir a camisa do Brasil. Discurso que funciona muito melhor com quem não está habituado a isso ultimamente. Logo, o amistoso foi para valer pra muita gente, como o lateral Wendel, os zagueiros Fabrício Bruno e Beraldo e os meias João Gomes e Andreas Pereira. Sem falar em Endrick.

— Às vezes nós temos alguns melindres em momentos como esses. Todos são jogadores convocáveis. Isso não quer dizer que tenhamos uma ordem, que sejamos obrigados a cumprir a condição de cada um. Quem for convocado vai chegar em condições. Pode chegar e ser o titular — avisou Dorival.

Além da situação de Endrick, o treinador vai avaliar o retorno de Richarlison ao ataque do Brasil, já que o jogador vem de lesão. Dorival já deixou claro que deve fazer mudanças para a partida contra a Espanha. O zagueiro Bremer, que atuou na última Copa do Mundo, pode ser uma das novidades. Na primeira escalação, e também nas mudanças, ficou claro como o técnico deu preferência para jogadores com quem já tinha trabalhado e entenderiam melhor as suas ideias, como Fabrício Bruno, João Gomes, Paquetá, Andreas e Pablo Maia.

Na convocação como um todo, a lista larga possuía 60 nomes, e a preferência em alguns casos foi dar oportunidade a atletas que ainda não haviam tido chance. Muitos do futebol do Brasil. A intenção ao rodar o time para o segundo amistoso da Data Fifa é justamente ver em ação essas peças para avaliar novas convocações.

Relatos dos bastidores da CBF indicam dias de treino em alto nível e com dedicação extrema dos selecionados para manterem-se no radar de Dorival. Antes da Copa América, ainda haverá amistosos contra México e Estados Unidos, em junho As Eliminatórias para o Mundial de 2026 serão retomadas em outubro.

Copa América

Os grupos da Copa América, que acontecerá entre junho e julho nos Estados Unidos, estão completos. Sábado, Costa Rica e Canadá conseguiram suas vagas após repescagem da Concacaf. Os caribenhos estarão no grupo do Brasil. Costa Rica superou Honduras por 3 a 1. Com a classificação, eles vão para o Grupo D, e farão a estreia contra a seleção de Dorival Júnior. O jogo acontece em 4 de junho, em Inglewood, Califórnia. Também formam o grupo Paraguai e Colômbia. Vale lembrar que os jovens que iriam para a Olimpíada podem jogar o torneio pois o Brasil não se classificou para Paris.

