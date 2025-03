A- A+

FUTEBOL Com drama do Corinthians, relembre times brasileiros que caíram na Pré-Libertadores Clube paulista foi quem mais vezes ficou fora já na fase preliminar, com duas eliminações

Após perder por 3 a 0 para o Barcelona de Guayaquil-EQU no jogo de ida, o Corinthians pode ser o primeiro time brasileiro a alcançar a marca de três eliminações na Pré- Libertadores. As duas outras desclassificações na fase preliminar aconteceram em 2011 e 2020. Ao todo, em oito ocasiões alguma equipe brasileira foi de forma precoce no principal torneio do continente.

Corinthians x Tolima - 2011

Quando foi eliminado em 2011, o Corinthians se tornou a primeira equipe brasileira a cair na fase preliminar da competição. O adversário foi o Deportes Tolima, da Colômbia. Após empate em 0 a 0 no Pacaembu, os então comandados pelo técnico Tite foram superados por 2 a 0 no jogo de volta, na Colômbia. Na época, o atacante Ronaldo atuava pelo clube paulista, e a eliminação foi uma grande surpresa para todos pela expectativa que se tinha pelo centroavante estar disputando a competição.





Chapecoense x Nacional - 2018

Em 2018, dois anos após o acidente que vitimou 71 pessoas, a Chapecoense voltou a jogar a Libertadores, mas foi eliminada pelo Nacional do Uruguai depois de perder os dois jogos por 1 a 0.

São Paulo x Talleres - 2019

O São Paulo, tricampeão do torneio, também já caiu precocemente na Libertadores . Em 2020, o tricolor enfrentou o Talleres, da Argentina, e foi desclassificado depois de perder o primeiro jogo por 2 a 0 na Argentina e empatar por 0 a 0 no Morumbi na partida de volta. Na ocasião, o São Paulo tinha como seu comandante André Jardine, que estava em seu primeiro trabalho como treinador profissional.

Corinthians x Guaraní - 2020

Com Tiago Nunes no comando e muita expectativa após contratar o meia Luan, o Corinthians sofreu sua segunda eliminação em Pré-Libertadores em 2020, para o Guaraní, do Paraguai. Depois de perder o primeiro jogo por 1 a 0, o Timão venceu a volta por 2 a 1, mas, pelo critério de gol qualificado, deu adeus de maneira precoce para a competição.

Grêmio x Independiente Del Valle - 2021

Outro da lista de tricampeões que foi surpreendido na fase preliminar é o Grêmio. Em 2021, o tricolor gaúcho caiu para o Independiente Del Valle, do Equador, após perder os dois jogos por 2 a 1. Na época, os equatorianos eram dirigidos por Renato Paiva, que, recentemente, foi anunciado como comandante do Botafogo.

Fluminense x Olimpia - 2022

Após ganhar o primeiro jogo por 3 a 1 no Estádio Nilton Santos, o Fluminense perdeu por 2 a 0 no Paraguai e foi eliminado nos pênaltis pelo Olimpia. A partida de volta, que culminou na desclassificação do tricolor, foi marcada por reclamações de arbitragem por um gol anulado da equipe carioca no começo do jogo e pela expulsão do zagueiro Nino.

Fortaleza x Cerro Porteño - 2023

Em 2023, o Fortaleza caiu após perder os dois jogos. Na ida, 2 a 1 para o Cerro, no Paraguai. Na volta, 1 a 0. Foi a primeira vez que o clube paraguaio eliminou uma equipe brasileira em mata-mata de Libertadores.

Botafogo x Bragantino - 2024

Em 2024, o Bragantino foi eliminado por outro brasileiro, o Botafogo, que chegou ao título na ocasião. No primeiro jogo, o alvinegro bateu o Massa Bruta por 2 a 1 e, na volta, as equipes empataram por 1 a 1.

Veja também