A- A+

Futebol Com duas dúvidas e confiando em boa fase de Vágner, Náutico fecha preparação para pegar o Vila Zagueiro Denilson e meia Gabriel Santiago não treinaram e devem desfalcar a equipe; goleiro pode ser diferencial caso confronto vá para as penalidades

O Náutico encerrou nesta quarta (8) a preparação para o jogo contra o Vila Nova, nesta quinta (9), nos Aflitos, pela segunda fase da Copa do Brasil. Diferente da estreia, o Timbu não joga pelo empate – resultado que levará a decisão para as penalidades. Só a vitória interessa para avançar à terceira etapa e, de quebra, faturar R$ 2,1 milhões. Para o confronto, o técnico Dado Cavalcanti tem duas dúvidas.



O zagueiro Denilson e o meia Gabriel Santiago deixaram o treinamento da última terça (7) com dores musculares e não participaram dos trabalhos desta quarta (8). Sem o primeiro, a tendência é que Anilson forme a zaga com Paulo Miranda. Já o meio deve ser formado por Juan Gauto, Jean Mangabeira e Souza.



Na meta, o goleiro Vágner está confirmado. Vivendo boa fase com a camisa alvirrubra, o jogador voltou a ser elogiado pelo técnico Dado Cavalcanti.





“O cenário ideal é nunca depender do nosso goleiro. Essa é a condição mais tranquila. Mas é bom saber que temos um baita de um goleiro. Sabemos que não é qualquer bola que vai entrar. Isso traz uma segurança, um conforto. É bom tê-lo, mas espero usá-lo cada vez menos. Usando menos, significa que estaremos dependendo menos dele, resolvendo as partidas antes de contar com o nosso goleiro”, disse.



Náutico e Vila Nova já se enfrentaram 25 vezes na história. O Timbu tem vantagem apertada, com 12 vitórias contra 11 do adversário, além de dois empates. Os pernambucanos chegam ao confronto após eliminarem o São Bernardo/SP na estreia, por 1x0, no Primeiro de Maio. Os goianos empataram em 1x1 com o Real Noroeste/ES na mesma fase, passando por conta da vantagem do empate para o visitante.

Veja também

Santa Cruz Santa Cruz estende vínculo com Pipico até o final da Série D