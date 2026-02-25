A- A+

futebol Com duas falhas do goleiro, Retrô perde para Uberlândia na Arena e dá adeus à Copa do Brasil Com desclassificação, Fênix terá inter-temporada até o início da Série D em abril

A jornada do Retrô na Copa do Brasil 2026 foi muito curta e acabou ainda nesta quarta-feira (25), na Arena de Pernambuco. Mesmo com mando de campo favorável, a Fênix de Camaragibe caiu pelo placar de 2x1, em jogo marcado por duas falhas importantes do goleiro Paulo Victor.



O Uberlândia aproveitou a bobagem na saída de jogo do Retrô e se lançou ao ataque já no campo rival. Aos 38 minutos, Luiz Felipe foi até a linha de fundo e cruzou no segundo pau, onde fechava Marcos Calazans de cabeça, o atacante ainda contou com a falha do goleiro Paulo Victor e o gol vazio no lance.

A melhor chance de empatar do Retrô ainda na primeira etapa foi com Vágner Love, aos 45 minutos, mas o experiente atacante desperdiçou uma inacreditável oportunidade com o gol aberto, mandando por cima do gol.

A Fênix apostou tudo na volta do intervalo para conseguir virar, mas acabou se frustrando. Aos 24 da etapa final, o goleiro Paulo Victor cometeu uma falha ainda mais grave e mandou a bola para o próprio gol.

A única opção era ir para cima e aos 40 minutos o time de Camaragibe arrumou um fio de esperança. Após cruzamento de Radsley na área, a bola sobrou sozinha para Willian Lira estufar a rede.

Se mandando na pressão, o Retrô quase conseguiu o gol do empate nos acréscimos. Radsley mandou cobrança de falta na área e Douglas Santos só desviou para o gol, mas totalmente no lance, o goleiro Jefferson afastou a última chance pernambucana e assegurou a classificação do time mineiro.







Veja também