Champios League Com duelo de sete gols entre Bayern e United, confira resultados desta quarta (20) da Champions De volta à competição depois de sete anos, Arsenal estreou com goleada

Com oito jogos na tarde desta quarta-feira (20), a primeira rodada da Champions League 2023/24 chegou ao fim. A rodada finalizou com um jogaço entre Bayern de Munique e Manchester United, em Munique, vitória do sempre favorito Real Madrid e tropeço da atual vice-campeã, Inter de Milão, na Espanha. O Arsenal, por sua vez, voltou à competição depois de sete anos e estreou com goleada.

Na partida que abriu o dia, jogando no renovado Santiago Bernabéu, o Real Madrid suou, mas conseguiu derrotar o modesto Union Berlin/ALE, pelo Grupo C. Foram inúmeras chances desperdiçadas pelos espanhóis até Bellingham anotar o único gol do confronto aos 48 minutos do segundo tempo. Contratado nesta temporada, o inglês vem sendo o destaque do time dirigido por Carlo Ancelotti até o momento. Os merengues dividem a liderança com o Napoli, que foi a Portugal e bateu o Braga por 2x1.

No outro duelo que aconteceu mais cedo, válido pelo Grupo A, o Galatasaray ficou no 2x2 com o Copenhagen, na Turquia. Pelo mesmo grupo, Bayern e United fizeram um jogo de sete gols na Allianz Arena, em Munique. Melhor para os donos da casa, que com gols de Sané, Gnabry, Kane e Mathys Tel, venceram os ingleses por 4x3. Pelo lado visitante, o brasileiro Casemiro foi o destaque com duas bolas na rede.

Retornado à Liga dos Campeões, o Arsenal não tomou conhecimento do PSV, em Londres, e goleou os holandeses por 4x0, com direito a um gol e boa atuação do brasileiro Gabriel Jesus, pelo Grupo B. No outro jogo da chave, Sevilla e Lens empataram em 1x1.

Pelo Grupo D, o RB Salzburg largou na frente dos demais adversários. A equipe austríaca foi a Lisboa e bateu o Benfica por 2x0. Atual vice-campeã, a Inter de Milão amargou apenas um empate na estreia. Depois de sair atrás da Real Sociedad, o clube nerazzurri chegou à igualdade no fim, graças a um gol marcado por Lautaro Martinez.

