Tênis Com duplas estrangeiras, Luísa Stefani e Bia Haddad avançam em Roland Garros Ao lado da húngara Timea Babos, Stefani venceu com sobras a primeira partida, já Bia jogou com a alemã Siegmund e derrotou francesas

Recém-campeãs do WTA 500 de Estrasburgo, Luísa Stefani e a húngara Timea Babos não encontraram dificuldades para passar da primeira rodada em Roland Garros. A manhã da quarta-feira foi boa para as brasileiras em Paris, já que Bia Haddad — eliminada na estreia no simples — segue no torneio ao lado da alemã Laura Siegmund, após derrotar uma dupla francesa.

Estreando como cabeça de chave número 14, Stefani e Babos engataram mais uma vitória na temporada sem precisar suar muito. Em 46 minutos, elas derrotaram a ucraniana Anhelina Kalinina e a chinesa Yifan Xu, por 6/0 e 6/1. No primeiro set, as adversárias somaram apenas seis pontos, em uma parcial de duração de apenas 19 minutos. Elas até melhoraram o desempenho no segundo set e venceram um game, mas não foi suficiente para frear o bom momento da brasileira e da húngara.

Na próxima rodada, elas enfrentarão a dupla formada pela tcheca Anastasia Detiuc e a ucraniana Yuliia Starodubtseva, e Stefani e Babos são as favoritas para o duelo. Além disso, as adversárias tiveram maior desgaste na vitória acirrada sobre as francesas Emeline Dartron e Tiantsoa Rajaonah por 2 sets a 1, de virada.

Cerca de 24 horas depois da eliminação precoce para uma adversária do top-70 do ranking da WTA, Bia Haddad, atual 23ª do mundo em simples, voltou ao saibro de Roland Garros. Ao lado de Siegmund, ela não deixou a frustração do dia anterior aparecer na partida e venceu a dupla formada pelas francesas Leolia Jeanjean e Jessika Ponchet por 2 sets a 0 com direito a pneu (parciais de 6/3 e 6/0).

A partida, que durou 1h18, precisou ser interrompida por alguns minutos por causa da chuva que caía em Paris. As cabeças de chave número 13 enfrentarão na segunda rodada a dupla vitoriosa do confronto entre as japonesas Shuko Aoyama e Moyuka Uchijima e a dupla formada por Polina Kudermetova (Rússia) e Zeynep Sonmez (Turquia).

