A- A+

Copa do Nordeste Com dúvidas, Sport visita o Ceará pelo Nordestão Duelo acontece às 21h30, no Presidente Vargas, em Fortaleza

Ainda invicto sob o comando do técnico Enderson Moreira, o Sport entra em campo na noite desta terça-feira (14) para o seu maior desafio da temporada até o momento. O Rubro-negro terá pela frente um adversário, teoricamente, do mesmo nível, fora de casa, pela 3ª rodada da Copa do Nordeste. Às 21h30, o time da Ilha do Retiro visita o Ceará, no Presidente Vargas, equipe que também está no caminho dos pernambucanos na Série B do Brasileiro em 2023.

Líder do grupo A, o Leão busca manter os 100% de aproveitamento no certame. Os donos casa, por outro lado, ocupam a 5ª posição no Grupo B e querem a segunda vitória consecutiva, depois de estrearem com derrota no torneio.

As duas equipes chegam ao encontro depois de enfrentarem rivais em seus respectivos estaduais. Enquanto o Sport ficou na igualdade com o Náutico, sábado, nos Aflitos, o Ceará derrotou o Fortaleza, na terça-feira passada e chega descansado ao confronto.

Aliás, o desgaste tem feito o Sport perder algumas peças neste início de temporada. Vivendo uma intensa maratona de jogos, o técnico Enderson Moreira terá algumas dores de cabeça para escalar a equipe.

No Clássico dos Clássicos, o treinador rubro-negro viu dois jogadores deixarem o campo se queixando de dores: o lateral-direito Ewerthon e o atacante Edinho. Com um jogo em cima do outro, o tempo curto para recuperar os atletas impacta sobre outras baixas do elenco, como o lateral-direito Eduardo e o volante Ronaldo, que vinham sendo titulares antes de se lesionarem. Enquanto o ala tem sido acompanhado de perto pela fisioterapia, o cabeça de área estava entregue à transição física ao lado de Matheus Vargas, que também tem sido ausência na lista de relacionados.

No sistema ofensivo, as opções são maiores. Caso Edinho não consiga atuar, a tendência é que Facundo Labandeira seja acionado ao lado de Juba e Vagner Love. Na lateral direita, porém, o problema é maior. Se não puder contar com Ewerthon e Eduardo, Enderson terá que improvisar no setor.

"Enaltecemos a força do elenco, mas quatro jogos em dez dias é muito difícil. A gente está perdendo atletas porque alguns não conseguem se recuperar completamente. Jogo requer força, potência, resistência. A musculatura fica muito inflamada", lamentou o treinador.

Ficha técnica

Ceará

Richard; Igor, Tiago, Luiz Otávio e Willian Formiga; Caíque, Richardson e Jean Carlos; Vitor Gabriel, Janderson e Castilho. Técnico: Gustavo Morínigo.

Sport

Renan; Chico (Ewerthon), Thyere, Sabino e Igor Cariús; Pedro Martins, Fabinho e Jorginho; Labandeira (Edinho), Juba e Vagner Love. Técnico: Enderson Moreira.

Estádio: Presidente Vargas (Fortaleza/CE)

Horário: 21h30

Árbitro: Diego Pombo Lopez (BA)

Assistentes: Elicarlos Franco de Oliveira e Edevan de Oliveira Pereira (ambos da BA)

Transmissão: TV Jornal

Veja também

Futebol "Dançamos de acordo a música", diz Dado sobre vitória