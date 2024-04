A- A+

Futsal Com elenco 100% pernambucano, Sport quer fazer bonito no Campeonato Brasileiro de futsal Leão volta a disputar um grande torneio adulto de futsal depois de 23 anos

Apostando em pratas da casa e com jogadores que já possuíam histórico no clube, o Sport tem na temporada de 2024 a inédita disputa do Campeonato Brasileiro de futsal. Com um plantel formado totalmente por jogadores do Estado, o Leão da Ilha projeta o crescimento da modalidade a partir deste ano.

Reconhecido pela força e títulos nas divisões de base do futsal, o Rubro-negro foi procurado pela CBFS por esse histórico formador, como explicou Nathan Figueiredo, diretor de futsal do clube.

“Historicamente, o Sport é referência no futsal de base. A gente tem 12 títulos nacionais nas categorias de formação, fora que a gente está sempre figurando entre os melhores times do futsal de base do País”, começou.

“A camisa pesada do Sport, junto com a melhoria da estrutura ofertada desde que a atual gestão assumiu o clube, fez com que a CBFS contactasse a gente, tendo o interesse que o clube participasse da competição do Campeonato Brasileiro”, comentou.

Capitão e referência do elenco leonino, aos 39 anos, o fixo Renan Pontes acumula passagens por importantes camisas da Liga Nacional de Futsal, tradicional torneio que agora terá a concorrência do Brasileirão. Para o jogador que também passou pela base do Leão, a utilização de jogadores somente do Estado é um modo de valorizar o futsal local.

“A gente montou um elenco dentro das possibilidades financeiras, com o que tem de melhor no Estado. Não temos atletas de fora, todos são de Pernambuco, então eu acho que isso é um ponto muito positivo, valorizar aqueles que batalharam para chegar nesse momento”, disse o experiente jogador.

Campeonato Brasileiro

Previsto para iniciar no próximo dia 11 de maio, o Brasileirão de futsal reúne 20 equipes, divididas em dois grupos. Os oito primeiros colocados de cada grupo avançam ao mata-mata. As eliminatórias acontecem em jogos de ida e volta.

O Leão da Ilha está no Grupo B com Sorriso Futsal-MT, Sergipe, América-RN, Concórdia-SC, Chopinzinho-PR, Ceará, Sampaio Corrêa-MA, Apodi-RN e Yeesco-RS.

