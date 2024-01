A- A+

Com elenco ganhando forma, Mariano Soso esboça Sport titular em trabalho tático Em tradicional 4-3-3, treinador utilizou três reforços na equipe considerada principal

Passada a pausa para o fim de ano, o Sport retomou a preparação visando o início da temporada. Em movimentação realizada em dois turnos neste primeiro dia útil de 2024, na atividade da tarde, o técnico Mariano Soso deu indícios de um provável time titular.

Em trabalho tático em um dos campos do CT José de Andrade Médicis, em Paulista, o treinador argentino optou por uma formação no tradicional 4-3-3 com os seguintes jogadores: Caíque França; Roberto Rosales, Thyere, Renzo e Felipinho; Fábio Matheus, Fabinho e Lucas André; Paulinho, Arthur Caíke e Zé Roberto.

Na semana passada, em treino que também foi aberto de forma parcial à imprensa, Soso chegou a esboçar uma equipe titular. No entanto, sem a utilização de goleiros. Na ocasião, 3-4-3 foi o esquema escolhido, e o time tinha a participação de Alisson Cassiano e Riquelme, enquanto Lucas André e Paulinho estavam na equipe reserva.

Nesta terça-feira (2), a reapresentação do Sport contou com novidades. Além dos novos reforços Thiago Couto e Pedro Vilhena, o zagueiro Sabino, o volante Fabinho e o atacante Pablo Dyego marcaram presença no CT.

Durante a manhã, eles passaram por exames, testes e avaliações físicas junto à coordenação de performance. À tarde, ficaram à disposição de Soso para o trabalho com bola. A exceção foi Sabino, que ainda se recupera de uma cirurgia no pé esquerdo.

Estreia na temporada

Prestes a completar uma semana de treinos na pré-temporada, o Sport fará seu primeiro jogo de 2024 no próximo dia 13. Em duelo válido pelo Campeonato Pernambucano, o Leão vai visitar o Petrolina, no Paulo Coelho.

