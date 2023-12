A- A+

Reformulado Com elenco reformulado, Náutico tem pausa em contratações até estreia oficial em 2024 O Timbu se reforçou com 20 atletas até o momento e está no limite da folha salarial prevista para o início do ano

Com 20 jogadores contratados para a próxima temporada e um elenco reformulado, o Ná utico terá um posicionamento mais calmo no mercado até a estreia oficial em 2024 contra o Salgueiro no dia 14 de janeiro, pelo Campeonato Pernambucano.

A diretoria alvirrubra acredita que as posições mais carentes seriam as de meia e centroavante. Entrentanto, o Alvirrubro só deve investir numa nova contratação caso apareça uma oportunidade de mercado, uma vez que a folha salarial prevista de R$ 600 mil está praticamente atingida.

Após um ano ruim em 2023, o Náutico tem poucos remanescentes para a próxima temporada. São eles: o goleiro Vagner, o lateral-esquerdo Diego Matos, os zagueiros Joécio e Odivan, o volante Jean Mangabeira e o atacante Kauan Maranhão (base).

Um dos setores mais reformulados foi o meio-campo, uma vez que o único que segue no elenco (Jean Mangabeira) está se recuperando de uma lesão grave no joelho.

O técnico Allan Aal tem à disposição os seguintes jogadores para o setor: os volantes Igor Pereira, Lorran, Marco Antônio, Marcos Júnior e Wendel Lessa, além do meia Patrick Allan. Um detalhe é Marco Antônio pode jogar como meia centralizado também.

Além desses reforços para o setor, o elenco alvirrubro conta com o volante Samuel, da base do clube e que atuou no jogo-treino do último final de semana.

No ataque, o Timbu perdeu as referências Jael e Ribamar e contratou sete jogadores até o momento. Dos contratados, apenas Darnlei é um camisa nove de origem. O outro do elenco, Kauan Maranhão, vem da base alvirrubra.

Evandro, Kauan e Leandro Barcia podem atuar mais centralizados no ataque, enquanto Ray Vanegas, Fernandinho e Julio Cesar jogam pelos lados do campo.

Confira todos os 20 contratados do Náutico até o momento:

Goleiro: Jeferson Romário

Laterais: Danilo Belão, Arnaldo e Luiz Paulo

Zagueiros: Guilherme Matos, Rafael Vaz, Matheus Santos

Meio-campistas: Igor Pereira, Lorran, Marco Antônio, Wendell Lessa, Marcos Junior e Patrick Allan

Atacantes: Darnlei, Kauan, Evandro, Ray Vanegas, Leandro Barcia, Fernandinho e Julio Cesar.

