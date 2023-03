A- A+

FUTEBOL Com emoji de leão, post de Alexandre Pato levanta especulações sobre o futuro do atacante; veja Atleta está sem clube desde que saiu do Orlando City

Uma postagem nas redes sociais do atacante Alexandre Pato levantou questionamentos sobre uma suposta transferência envolvendo o atleta. Sem clube, o jogador postou um vídeo com um compilado de lances da sua carreira acompanhado da frase “Tá chegando a hora” e emojis de leão e de bola de futebol.

O último clube de Alexandre Pato foi o Orlando City, que disputa a Major League Soccer (MLS), principal liga do futebol estadunidense. Nos últimos meses, Pato usou as dependências do São Paulo (clube onde atuou por duas passagens) para tratar uma lesão no joelho direito.

Aos 33 anos, Pato está livre no mercado e acumula passagens pelo Internacional, Milan, Corinthians, Chelsea, São Paulo, Villarreal e Orlando City.







Ta chegando a hora pic.twitter.com/MHrePZOFuH — PATO (@Pato) March 26, 2023

