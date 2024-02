A- A+

Sport Com empate entre Santa e Retrô, vitória simples contra o Porto coloca Sport na semifinal do Estadual Se chegar aos 21 pontos neste final de semana, Leão não poderá ser mais alcançado pelos dois clubes

Mesmo sem entrar em campo na última quinta-feira (15), o torcedor do Sport teve algo a celebrar com o empate entre Santa Cruz e Retrô, no Arruda. Com o resultado, o Leão pode garantir sua ida antecipada à semfinal do Estadual neste final de semana, na abertura da oitava rodada.

Com o resultado de igualdade entre a Fênix e a Cobra Coral, as equipes foram a 14 e 13 pontos, respectivamente, faltando apenas duas rodadas para o fim da primeira fase do Pernambucano.

O Sport, por sua vez, soma 18 pontos até aqui. Uma vitória simples, no sábado (17), diante do Porto, na Arena de Pernambuco, faz com que o Rubro-negro chegue a 21 e não seja mais alcançado por Santa Cruz e Retrô.

Apenas o Náutico, que tem 17 pontos, poderia ultrapassar o time da Ilha do Retiro na tabela. No entanto, o segundo colocado também tem vaga assegurada na semifinal do Estadual.

