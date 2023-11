A- A+

Eliminatórias Com Endrick, Fernando Diniz convoca Seleção para jogos com Colômbia e Argentina; veja lista Convocação do técnico também conta com outras novidades; lesionados, Neymar e Casemiro são ausências

O técnico Fernando Diniz, da Seleção Brasileira, anunciou na tarde desta segunda-feira (6) a lista de convocados para os dois próximos compromissos pelas Eliminatórias Sul-Americanas da Copa do Mundo de 2026. Desta vez, a convocação esteve recheada de novidades entre os 23 nomes divulgados.

Entre os atletas chamados está o atacante Endrick, de apenas 17 anos, do Palmeiras. Já vendido para o Real Madrid, o jovem terá sua primeira oportunidade com a camisa verde-amarela principal. Outros nomes como o do volante Douglas Luiz (Aston Villa/ING), e dos atacantes Paulinho (Atlético-MG), João Pedro (Brighton/ING) e Pepê (Porto/POR) também foram lembrados por Diniz.

Pepê, inclusive, também atua como lateral-direito. Pela versatilidade do atleta, Diniz optou por convocar apenas Emerson Royal para fazer a função no setor defensivo.

Campeões da Libertadores pelo Fluminense sob o comando de Fernando Diniz, o zagueiro pernambucano Nino e o volante André foram convocados.

Recuperados de lesão, os atacantes Raphinha (Barcelona/ESP) e Gabriel Martinelli (Arsenal/ING) retornam à Seleção. Por outro lado, peças importantes como Neymar, que acabou de passar por cirurgia no joelho, e Casemiro, com lesão muscular na coxa, são ausências.

Terceiro colocado das Eliminatórias, com sete pontos, o Brasil entra em campo no próximo dia 16, às 21h, diante da Colômbia, em Barranquilla. No dia 21, é a vez de receber a Argentina, às 21h30, no Maracanã.

Amistoso confirmado

Nesta segunda-feira, a CBF também confirmou um amistoso para a Seleção Brasileira, a ser realizado na primeira Data Fifa de 2024. Em 23 de março, o Brasil vai encarar a Inglaterra, em Wembley.

Confira a lista de convocados:

Goleiros: Alisson, Ederson e Lucas Perri;

Laterais: Emerson Royal, Carlos Augusto e Renan Lodi;

Zagueiros: Bremer, Gabriel Magalhães, Marquinhos e Nino;

Meio-campistas: André, Bruno Guimarães, Douglas Luiz, Joelinton, Raphael Veiga e Rodrygo;

Atacantes: Endrick, Gabriel Jesus, Gabriel Martinelli, João Pedro, Paulinho, Pepê, Raphinha e Vinicius Jr.

Veja também

Futebol Diniz elogia Endrick, lamenta ausência de Neymar e cita "visão de futuro" sobre novidades na lista