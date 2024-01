A- A+

Futebol Com Endrick "romântico", Brasil vence Colômbia no Pré-Olímpico Atacante da Seleção mostrou foto com namorada após o gol marcado na partida

Com gols de Endrick e John Kennedy, o Brasil derrotou a Colômbia por 2x0, nesta sexta (26), na Venezuela, pela terceira rodada do Grupo A do Pré-Olímpico. Com o resultado, a Seleção ficou na vice-liderança, com seis pontos. Os brasileiros voltam a campo na segunda (29), contra o Equador.

Estrela da vitória brasileira na estreia do Pré-Olímpico, Endrick também foi o responsável por abrir o placar no jogo seguinte. Como um tradicional 9, o atacante mostrou oportunismo ao pegar um rebote do goleiro Guerra após chute forte de John Kennedy e estufar as redes. Na comemoração, o jogador do Palmeiras mostrou uma foto ao lado de Gabriely Miranda, de 21 anos, com quem namora desde outubro de 2023.

A Colômbia voltou melhor no segundo tempo e só não empatou porque Mycael fez ótima defesa em cabeçada de Cortés. Aos 37, veio o gol que sacramentou a vitória brasileira. Gabriel Pec tocou na medida para John Kenedy fazer 2x0.

