Náutico Com entorse no joelho direito, Kayon vira preocupação no Náutico Prata da casa deixou o gramado da Arena da Amazônia no início da partida contra o Manaus

Substituído aos oito minutos da derrota do Náutico por 2x1 para o Manaus, na noite dessa terça-feira (2), pela estreia da Série C do Campeonato Brasileiro, o atacante Kayon preocupa o técnico Dado Cavalcanti para a sequência da temporada.

Segundo informou a assessoria de comunicação do clube, o prata da casa teve uma entorse no joelho direito durante a partida e passará por uma ressonância magnética ao retornar ao Recife nesta quarta-feira (3). O jovem de 18 anos vira dúvida para o próximo compromisso do Timbu, contra o São José, sábado (6), nos Aflitos.

Além de Kayon, Dado Cavalcanti conta com outras incógnitas para tentar se recuperar do revés sofrido fora de casa. Com um incômodo na coxa direita, Jael sequer viajou para Manaus. Quem também ficou na capital pernambucana foi Souza. O volante foi vetado com um incômodo no joelho. A expectativa do treinador alvirrubro é que ambos possam retornar perante o São José.

Além disso, Dado demosntrou preocupação com Eduardo e Thiaguinho. Após período de inatividade, ambos estrearam com o manto alvirrubro contra o Manaus e foram substituídos no decorrer da partida. O atacante, por sua vez, foi acionado na vaga de Kayon no início do confronto.

"Vamos ver as condições de Jael e Souza, que permaneceram no Recife tratando e treinando. Vamos ver as reais condições deles iniciarem a partida, e fazer a avaliação daqueles jogadores que começaram (contra o Manaus). Principalmente aqueles que fazia algum tempo que não jogava, como Eduardo e Thiaguinho, que saíram muito desgastados", explicou.

