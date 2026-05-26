Com entrada gratuita, Sport/Uninassau recebe São José em busca de reabilitação na LBF
Confronto será disputado na noite desta quarta-feira (27), no ginásio da Uninassau
O Sport/Uninassau/Instituto Todos volta à quadra nesta quarta-feira (27), para mais um compromisso pela Liga de Basquete Feminino (LBF) 2026. No ginásio da Uninassau, a equipe pernambucana encara o Pontz São José Basketball, às 19h30.
Passados os resultados negativos, as Leoas buscam dar a volta por cima na competição, com o objetivo de somar pontos para subir posições na tabela. Atualmente, o Sport ocupa a nona colocação, enquanto o São José aparece na parte intermediária da tabela.
Em caso de resultado positivo no confronto direto, a equipe rubro-negra pode ser aproximar dos adversários à sua frente.
Com a necessidade da vitória nesta reta decisiva da fase de classificação, o Sport colocou entrada gratuita para o duelo desta quarta. Com isso, a expectativa é de ginásio lotado.