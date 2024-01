A- A+

Campeonato Inglês Com equilíbrio recente, Liverpool encara o Chelsea pela Premier League; saiba onde assistir Últimos sete confrontos entre as equipes terminaram empatados

Em partida válida pela 22ª rodada da Premier League, o Liverpool (1º) encara o Chelsea (10º) nesta quarta-feira (31), às 17h15, em Anfield Road. Buscando ampliar sua vantagem sobre o vice-líder Arsenal, os Reds vêm protagonizando confrontos equilibrados contra os Blues nos últimos jogos.

Dos últimos sete confrontos entre os dois rivais, todos terminaram empatados. As partidas foram válidas pelo Campeonato Inglês, pela FA Cup e pela Copa da Liga. O placar em 0 a 0 foi o mais frequente entre os duelos, tendo acontecido em quatro oportunidades.

Apesar disso, dois desses empates renderam títulos ao Liverpool. Com ambos acontecendo na temporada de 2021/2022, os Reds se sagraram campeões em cima do Chelsea pela Fa Cup e pela Copa da Liga, vencendo as diputas nas pênalidades por 6 a 5 e 11 a 10, respectivamente.

O último confronto entre os dois aconteceu em agosto do ano passado, pela primeira rodada da Premier League, em Stamford Bridge. Na ocasião, o jogo terminou em 1 a 1, e teve Luis Díaz, do Liverpool, e Axel Disasi, do Chelsea, como os artilheiros do jogo.

Já é certo também que o duelo não será o último da temporada. Liverpool e Chelsea eliminaram Fulham e Middlesbrough, respectivamente, pelas semifinais da Copa da Liga, e se enfrentam no dia 25 de fevereiro, em Wembley, para decidir o troféu.

Onde assistir

A partida acontece às 17h15 e terá transmissão ao vivo da ESPN, pela TV fechada, e do Star+, pelo Streaming.

