Futebol Com estádio lotado, Suárez é apresentado pelo Grêmio Mais de 40 mil espectadores estiveram presentes na Arena do Grêmio para recepcionar o uruguaio

Com uma recepção digna do jogador contratado, Suárez foi apresentado de forma oficial pelo Grêmio, diante de mais de 40 mil tricolores, em Porto Alegre, na noite desta quarta-feira (4). Aos 35 anos, o uruguaio assinou contrato de duas temporadas com o clube gaúcho.

Com uma bandeira do Uruguai e outra do Grêmio estendidas no gramado, a Arena do Grêmio foi preparada de forma especial para recepcionar o novo camisa 9 do Tricolor. Até o jogador entrar em campo, um apresentador e um DJ comandavam a festa da torcida. Além disso, o vídeo mandado para o centroavante durante a negociação também foi transmitido.

Após meia hora de espetáculo, Suárez entrou em campo sob os cantos da torcida. Aplaudindo os torcedores, recebeu a carteira de sócio do clube das mãos do presidente Alberto Guerra, e assistiu vídeos de alguns ex-companheiros o desejando sorte na nova jornada. Entre eles, o brasileiro Neymar, com quem atuou no Barcelona.

Emocionado, deu as primeiras palavras em direção à torcida. "Boa noite, muito obrigado pela recepção. À torcida, agradeço o ontem, o hoje, e o amanhã. Com a torcida junto dos jogadores, eu acho que vão acontecer coisas importantes. Na hora de tomar a decisão, vi o carinho e o quanto gostam de futebol aqui, então foi fácil decidir. Recebi um carinho incrível e prometo que vou jogar meu futebol, fazer gols e tentar ganhar títulos para o Grêmio voltar ao lugar em que precisa estar. Que esse ano tenha muitos festejos", declarou o centroavante para delírio dos gremistas.

Ao lado dos filhos, Suárez deu uma volta olímpica pelo gramado antes de se deslocar para a sala de imprensa, para entrevista coletiva para a imprensa presente.

