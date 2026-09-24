Com estreantes, Ancelotti confirma escalação do Brasil para o confronto contra a Austrália; confira

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Carlo Ancelotti confirmou, nesta quinta-feira (24), o primeiro time titular da Seleção Brasileira pós Copa do Mundo. A informação foi divulgada em coletiva de imprensa, em Townsville, na Austrália.



Para o amistoso contra a Austrália, marcado para esta sexta-feira (25), às 7h, as novidades entre os titulares são os estreantes Matheuzinho, do Corinthians, e Vitor Reis, do Manchester City.



Além deles, o quarteto ofensivo será formado por Vini Jr., Estêvão, Endrick e Raphinha. O treinador afirmou que deve usar os amistosos para testar sistemas e escalações diferentes.



"Amanhã [sexta-feira] vão jogar Hugo Souza; Matheuzinho, Marquinhos, Vitor Reis e Douglas Santos; Danilo, Bruno [Guimarães]; Estêvão, Raphinha, Endrick e Vinicius. Não acostumem [a receber a escalação]", declarou o comandante, em tom humorado.





Agenda de confrontos

Sobre a nova fase da equipe pós-eliminação precoce na Copa do Mundo, o treinador destacou a qualidade do grupo e a importância dos amistosos como uma oportunidade para novos talentos e atletas que não tiveram tantas oportunidades com a Amarelinha.



"Foi um período longo e bastante difícil. Depois da Copa do Mundo não tínhamos tempo para nos reagrupar. Agora, acho que esta é uma Data Fifa importante. Temos novos jogadores, temos novos jovens. Não é que começamos um novo trabalho. Estamos continuando um trabalho feito há um ano", analisou.

Seleção Brasileira durante treino. Foto: Rafael Ribeiro / CBF



Após a partida desta sexta, a Seleção retorna a Brisbane para o segundo amistoso, também contra a Austrália, na terça-feira (29), às 7h.



Fechando a programação na Índia, em Calcutá, o Brasil enfrentará a seleção local no dia 3 de outubro, às 11h, no Estádio Salt Lake.

"O calendário agora não permite muitas oportunidades de jogar amistosos e na Europa não é possível jogar. Então, estou contente de estar aqui, de jogar estes amistosos", concluiu o italiano sobre a sequência de jogos do Brasil nesta Super Data Fifa.

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