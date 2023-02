Com estreia de Paulo Miranda, Náutico encara o CRB, nos Aflitos

A- A+

Tabu bom é para ser mantido. Tabu ruim é para ser quebrado. Neste sábado (4), contra o CRB, nos Aflitos, pela Copa do Nordeste, o Náutico tem objetivos distintos quanto aos retrospectos do passado. Por exemplo: o clube nunca perdeu para os alagoanos na competição e assim deseja que continue. Em compensação, nunca ganhou duas partidas consecutivas na abertura do Regional. Assim deseja que mude. Muitos desejos em jogo no confronto dos alvirrubros.



Nos cinco jogos entre as equipes do Nordestão, o Náutico ganhou quatro e empatou um. O primeiro jogo foi em 2001. Os pernambucanos ganharam por 1x0, no Rei Pelé. No estádio do adversário, a equipe de Rosa e Silva soma outros dois triunfos, em 2019 (2x1) e 2020 (3x2). Nos Aflitos, uma vitória por 3x2, em 2002, e um empate em 0x0, em 2010.



Uma vitória diante do CRB também pode fazer o Náutico ter o melhor início de Copa do Nordeste da história. O Timbu nunca venceu dois jogos seguidos na abertura da competição. No máximo, tinha somado um triunfo e um empate nas edições de 1997, 2001, 2014 e 2020.



Com a lesão do zagueiro Denilson, o técnico Dado Cavalcanti vai aproveitar para promover a estreia de Paulo Miranda na defesa, fechando o setor com Anilson. Na frente, Régis Tosatti seguirá formando o trio ofensivo com Júlio e Paul Villero, ocupando o espaço deixado por Matheus Carvalho, também machucado.

“Minha ideia é iniciar com Régis. Pela sequência de jogos e a falta de dias para trabalhar, não dá para fazer tudo que está na minha cabeça em relação ao arranjo da equipe, potencializando o ganho com ele na função”, afirmou Dado, elogiando o adversário.



“Somos sabedores que o enfrentamento contra o CRB terá uma caracterização completamente diferente do que foi contra o Porto. Vamos enfrentar um adversário que ataca mais, com mais qualidade ofensiva, mais experiência, rodagem. A contrapartida é que, nessa condição, teremos mais espaços para o jogo, o que faltou na partida passada. Será preciso mais concentração. Quando enfrentamos adversários mais qualificados, o erro pode custar mais caro. Eles têm jogadores que podem resolver o jogo a qualquer momento”, declarou o técnico.





Ficha técnica



Náutico

Vagner; Victor Ferraz, Anilson, Paulo Miranda, Diego Matos; Gauto, Mangabeira, Souza; Tosatti, Villero e Júlio. Técnico: Dado Cavalcanti



CRB

Diogo Silva; Matheus Ribeiro, Saimon, Fábio Alemão e Guilherme Romão; Auremir, Juninho Valoura, Rafael Longuine; Copete (Denner ou Hereda), Mike e Anselmo Ramon. Técnico: Umberto Louzer



Local: Aflitos (Recife/PE)

Horário: 17h30

Árbitro: Diego Pombo Lopez (BA). Assistentes: e Elicarlos Franco de Oliveira e Edevan de Oliveira Pereira

Transmissão: Nosso Futebol, SBT (Tv Jornal)

