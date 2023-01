Em dia de estreia de Pipico, Santa Cruz encara Maguary pelo Campeonato Pernambucano

A- A+

De “três jogos sem vitória” para “quatro jogos sem perder”. O contexto envolvendo a invencibilidade do Santa Cruz no Campeonato Pernambucano 2023 mudou. Depois de três rodadas apenas empatando no torneio, o Tricolor venceu a primeira na partida anterior, diante do Caruaru City, por 1x0. E virou a chave. A ansiedade diminuiu, a confiança aumentou. Neste domingo (29), perante a Maguary, no Arruda, os jogadores entrarão mais leves. Um deles, inclusive, está contando as horas para pisar no gramado.



Recém-contratado pelo Santa Cruz, o centroavante Pipico, de 37 anos, principal nome do clube entre os anos de 2018 e 2021, voltou nesta temporada. Mesmo com poucos dias de trabalho, o técnico Ranielle Ribeiro declarou que pretende utilizá-lo no fim de semana. Já o meia Felipe Gedoz, outro contratado dos últimos dias, aguardará mais um pouco para vestir a camisa coral.





"Ainda não poderemos contar com Gedoz no domingo, mas poderei contar com Pipico no segundo tempo. É mais um reforço que entra. O nível técnico aumenta. Assim, vamos construir um Santa Cruz forte”, apontou o técnico Ranielle Ribeiro. “Pipico é um cara de 37 anos. Ele tem um lastro fisiológico, se cuida, é dedicado e experiente, sabendo correr nos atalhos. Por isso, vamos usá-lo no domingo para ele ir se condicionando. Gedoz é um cara mais jovem, mais forte e precisa de um tempo maior para ter esse processo que Pipico vai iniciar domingo. Mas que bom que vou contar com pelo menos um dos dois”, completou.



Próximo dos 40 anos, Pipico rechaçou que sua chegada ao Santa seja o último ano dele no futebol. “Aos 37 anos, eu estou novo ainda. Bem fisicamente, com meu corpo em dia. Eu me dedico para caramba. Não é hora de me aposentar”, afirmou. “Estava treinando em casa com um preparador físico, mas é diferente de treinar com o grupo. Já fiz alguns testes, estou treinando com o elenco e agora estou à disposição do professor. Continuarei trabalhando para buscar meu espaço”, explicou. Enquanto um chega, outros saem. O goleiro Matheus Inácio e o centroavante Dagson pediram desligamento do clube.



Em contrapartida, o treinador não sabe se poderá contar com o atacante Lucas Silva. “A fisiologia explica que a partir do sexto jogo seguido, na sequência quarta-domingo, o atleta fica propício à lesão e mau rendimento. Lucas está sentindo um pequeno incômodo. Não parece algo grave, que vai tirá-lo do jogo de domingo. Cabe a gente ir pontuando, ver quando vamos dar um descanso. Mas se a dor persistir, aí teremos um cuidado de tirá-lo da partida de domingo para não perdê-lo por mais tempo. Hoje, ele é um cara de suma importância”, declarou.



O técnico também projetou a necessidade de o Santa engatar a segunda vitória consecutiva no Estadual para se aproximar do pelotão de cima da tabela. “Contra os três times (Porto, Afogados e Náutico) que estão logo à nossa frente, temos uma partida a menos. Vamos fazer valer o mando de campo contra a Maguary, alcançar os nove pontos e entrar em definitivo na briga pelo campeonato”, argumentou.

Ficha técnica



Santa Cruz

Geaze; Tharlles, Ítalo Melo, Yan e Jadson; João Erick, Arthur e Anderson Ceará; Dayvid, Michel Douglas e Lucas Silva. Técnico: Raniele Ribeiro



Maguary

Chapa; Peixoto, Mateus, Feliphe e Paulo Victor; Zé Eduardo, Memo e Anderson; Alan, Bruce e Yan. Técnico: Nilson Corrêa.



Local: Arruda (Recife/PE)

Horário: 16h30

Árbitro: Árbitro: Gilberto Castro Júnior. Assistentses: Fernando Antônio e Manoel Barbosa

Transmissão: Nosso Futebol e One Football

