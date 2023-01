A- A+

Sport Com exames físicos, Vagner Love se reapresenta ao Sport Jogador só deve trabalhar com bola a partir desta terça-feira (10)

Após longo período de férias e de renovação contratual com o Sport, Vagner Love se reapresentou ao clube rubro-negro na manhã desta segunda-feira (9). O atacante passará o dia no CT José de Andrade Médicis, em Paratibe, para realizar uma série de atividades, antes de se juntar ao elenco na preparação para o início da temporada. O retorno foi publicado pelo Sport nas redes sociais.

Neste primeiro momento, o jogador de 38 anos realizou avaliações junto aos departamentos médico, de fisiologia e de fisioterapia no Leão. No período da tarde, vai passar pelo Soccer Test - teste de resistência aeróbio e potência aeróbia. A expectativa é que Love passe a trabalhar com bola nas atividades desta terça-feira (10).

Contratado na janela de transferências de agosto do ano passado, Vagner Love teve seu vínculo renovado com o Sport nas últimas semanas. No entanto, só retornou ao Recife nos últimos dias, depois de passar férias no Rio de Janeiro e no exterior.

Com a camisa leonina, participou de 17 jogos, além de marcar 7 gols e contribuir com uma assistência durante a disputa da última Série B do Brasileiro. Apesar de estar se preparando fisicamente fora do clube, não deve atuar na estreia do Leão na temporada, na quarta-feira (11), às 21h, contra o Maguary, pelo Campeonato Pernambucano.

