SANTA CRUZ Com Executivo e Deliberativo do Santa Cruz "em guerra", desembargador avaliará pontos decisivos Sílvio Neves Baptista Filho avaliará a reprovação de contas da atual gestão e ainda a inclusão de 300 conselheiros no clube

A "guerra" instaurada entre os Poderes Executivo e Deliberativo do Santa Cruz continua longe de cessar e "desentendimento" permanece como sendo a palavra da vez no Estádio do Arruda.

Sem um novo acordo na reunião realizada na última terça-feira (19), caberá agora ao desembargador do Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE), Sílvio Neves Baptista Filho, avaliar, no início da próxima semana, a legalidade de dois pontos decisivos ao clube: a reprovação das contas apresentadas pela gestão do presidente Antônio Luiz Neto (ALN) e a inclusão de 300 pessoas ao Conselho Deliberarivo coral.

O Conselho Deliberativo do Tricolor pede o afastamento do atual mandatário, sob a alegação de "gestão temerária", além da antecipação do pleito eleitoral, previsto para acontecer em dezembro.

O Poder Executivo, por sua vez, recusa esses dois pedidos e solicita o cancelamento da Assembleia Geral Extraordinária (AGE) que reprovou as contas da gestão e ainda luta pela pela inserção dos 300 conselheiros.

Em contato com a reportagem da Folha de Pernambuco, o conselheiro Jaime Fortunato, responsável por recolher assinaturas em prol do afastamento do presidente, projetou continuidade da ação.

"Não teve acordo. Agora, mais que nunca, estamos cobrando ao presidente Marino (Abreu) a deliberação", disse.

A reportagem tentou contato ainda com o presidente do Conselho Deliberativo do Santa Cruz, Marino Abreu, e também com o presidente Antônio Luiz Neto. Ambos não se pronunciaram até a veiculação desta matéria.

Quem é Sílvio Neves Baptista Filho

Nasceu no Recife, em 1972. Formou-se em Direito pela Universidade Católica de Pernambuco (Unicap) em 1996 e cursou a pós-graduação em Direito da Economia e da Empresa pela Fundação Getúlio Vargas (FGV), em 2001. Atuou como conselheiro estadual da Ordem dos Advogados do Brasil Seccional Pernambuco (OAB-PE) entre os anos de 2004 e 2009, e entre 2012 e 2015, onde exerceu os cargos de membro julgador do Tribunal de Ética e Disciplina e Presidente da Comissão de Estágio e Exame de Ordem.

Oriundo do Quinto Constitucional, ele ingressou no Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE) em março de 2016, por indicação do então governador Paulo Câmara. Após a posse, o desembargador integrou a Primeira Turma da Câmara Regional de Caruaru até 2020, quando passou a substituir Luiz Carlos de Barros Figueiredo na Terceira Câmara de Direito Público. Em abril de 2021, foi titularizado na Quinta Câmara Cível, onde permanece.

Atualmente, Neves Baptista coordena a Rede Nordeste de Cooperação Judiciária, o Núcleo de Cooperação Judiciária do Tribunal de Justiça de Pernambuco, o Comitê de Governança de TI do Tribunal de Justiça de Pernambuco e o Comitê Gestor para acompanhamento das ações previstas na Plataforma Digital do Poder Judiciário (PDPJ). Além disso, integra o Centro de Inteligência do Judiciário Pernambucano (CIJUSPE) e a Comissão da Aplicação de Soluções de Inteligência Artificial do TJPE.

