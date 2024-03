A- A+

Santa Cruz Com exigências, PMPE dá aval e Santa Cruz inicia venda de ingressos para anel superior Tricolor pode ter o maior público do ano, no Arruda, diante do Central, neste sábado (2)

O Santa Cruz deve ter o seu maior público da temporada, neste sábado (2), diante do Central, pelas quartas de final do Campeonato Pernambuco. Após aval da Polícia Militar de Pernambuco (PMPE), nesta sexta-feira (1º), liberando o anel superior do Arruda para receber torcedores, o Tricolor iniciou a comercialização de ingressos para o setor com valor único de R$ 20.

Para ter anel superior liberado para a partida decisiva contra o Central, o Santa Cruz teve que atender algumas exigências impostas pela PMPE. Para receber o público na arquibancada de cima, o Tricolor terá que implementar, ao menos, dez catracas, além de aumentar o número de seguranças privados. A Polícia Militar, por sua vez, garantiu redimensionar seu efetivo.

Ainda segundo a corporação, o Santa Cruz precisa respeitar o Atestado de Vistoria do Corpo de Bombeiros, que limita a capacidade do Arruda em 47 mil torcedores. Assim, o número de bilhetes a mais a serem vendidos fica limitado a 12 mil.

À reportagem, contudo, o presidente da Comissão Patrimonial do clube, Adriano Lucena, informou que oito mil entradas devem ser comercializadas. "Até para o conforto do torcedor, pensando no espaçamento, devemos ter entre sete e oito mil ingressos. Também tem a questão de facilitar a saída da torcida do estádio", detalhou.

